Colazione in Confartigianato: incontro con i parlamentari grossetani

Grosseto: Lunedì 21 novembre, alle ore 8 e 30, nella sede di Confartigianato Imprese Grosseto, in via Monte Rosa, alla consueta “Colazione in Confartigianato” parteciperanno i parlamentari grossetani, Simona Petrucci (Senato), Fabrizio Rossi (Camera dei Deputati) e Marco Simiani (Camera dei Deputati). “La Colazione in Confartigianato – spiega Mauro Ciani, segretario generale di Confartigianato Imprese Grosseto - è l’occasione che offriamo ai nostri associati per confrontarsi, attraverso un momento conviviale e piacevole, con le istituzioni, la politica e i vertici dell’associazione stessa. Un modo semplice e informale per conoscersi, scambiarsi idee e coltivare relazioni che possono rivelarsi utili per costruire insieme il futuro delle nostre imprese. Ringraziamo pertanto i parlamentari eletti sul territorio, che hanno accettato subito con interesse questo invito, e si sono resi disponibili a partecipare, dimostrando attenzione verso l’associazione e le istanze che sta portando avanti.” La colazione sarà a base delle specialità del panificio '900 di Grosseto.

