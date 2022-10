Cna. Premio Cambiamenti: sul podio tre aziende attente all’ambiente

Scelte per la selezione regionale la SienaBioActive, il Borgo della Canapa e Passione Toscana. A loro anche i voucher offerti da Cna Grosseto per un valore complessivo di mille euro



Grosseto: Produrre da scarti risorse, favorire il riuso per tutelare l’ambiente, incentivare l’utilizzo di elementi naturali e sfruttare le potenzialità del territorio, dal punto di vista delle produzioni locali, per la crescita economica: sono questi i punti che accomunano le tre aziende scelte da Cna Grosseto come finaliste per il Premio Cambiamenti e come vincitrici del contest territoriale.

Cambiamenti è il premio al pensiero innovativo delle giovani imprese italiane ed è un’iniziativa che Cna promuove a livello nazionale da tempo, per sostenere, anche con investimenti in denaro, le start up e le imprese nate dopo il 1° gennaio 2018. In ogni edizione, quindi, le associazioni territoriali, come Cna Grosseto, sono chiamate a selezionare tre imprese da inviare alla finale regionale; da qui, poi, saranno fatti tre nomi per ogni regione d’Italia, che si sfideranno alla selezione nazionale. In palio, tra gli altri premi, anche 20mila euro per la prima classificata e 5mila euro per la seconda e la terza, oltre a una serie di opportunità di formazione e crescita messe in campo da Cna e dai partner dell’iniziativa.

Ad aggiudicarsi quindi il primo posto, nel corso della finale provinciale che si è tenuta mercoledì 19 ottobre nella sala conferenze del Polo Clarisse a Grosseto, è stata l’impresa SienaBioActive, seguita, al secondo posto da Il borgo della canapa e al terzo da Passione Toscana.

“Tre imprese innovative che, pur operando in ambiti diversi, hanno alcuni tratti comuni come il rispetto dell’ambiente e la volontà di reimpiegare le risorse di cui disponiamo, anche quelle che apparentemente possono essere considerate scarti, e di sfruttare le potenzialità del territorio, in termini di produzioni locali di eccellenza, come elemento di crescita economica e sociale”, dice Michele Agostini, presidente dei Giovani imprenditori di Cna Grosseto. “Ma il nostro plauso – aggiunge il presidente di Cna Grosseto Riccardo Breda – va a tutti i partecipanti perché, ancora una volta, hanno dimostrato che sul territorio c’è voglia di fare impresa, di mettersi in gioco, di spendere le proprie competenze, conoscenze e creatività per realizzare qualcosa che possa contribuire alla crescita dell’economia provinciale, nonostante le difficoltà”.

Durante l’evento, che ha visto altre imprese del territorio raccontare la propria esperienza e al quale hanno partecipato anche rappresentanti delle scuole, proprio per rinsaldare il lavoro che Cna sta portando avanti con e per i giovani, sono stati consegnati i riconoscimenti ai vincitori.

Tutte le imprese che si sono candidate al Premio Cambiamenti hanno diritto alla tessera gratuita di Cna per un anno, che permette di accedere a una serie di servizi che l’associazione mette in campo per gli artigiani associati. Ai primi tre, inoltre, sono stati consegnati dei voucher del valore complessivo di 1000 euro, rispettivamente, di 500, 300 e 200 euro da spendere in servizi presso l’associazione o presso tutte le imprese affiliate a Cna.

Le imprese sul podio. Ecco chi sono i vincitori: al primo posto SienaBioActive, impresa nata come spin off dell’Università di Siena dai risultati della ricerca sullo sviluppo sostenibile e sulla bioeconomia. L’impresa, che ha sede sull’Amiata, trasforma il riccio della castagna igp, certificata dall’associazione per la valorizzazione della castagna del Monte Amiata in una linea di biocosmetici dermofunzionali ed eco sostenibili.

Seconda classificata Il borgo della canapa, impresa di Roccastrada, attenta all’economia circolare e green, specializzata nella produzione della canapa che ha l’obiettivo di dare vita a una nuova filiera nazionale, organica e produttiva, pensata in modo solidale e non competitivo. Il borgo della canapa lavora all’estrazione al confezionamento di prodotti come olio extra-vergine, farina, latte e burro, ottenuti da semi e inflorescenze della canapa, da usare nel settore alimentare e cosmetico.

Al terzo posto Passione Toscana, il portale online di riferimento per tutti gli amanti della Toscana che intendono assaporare a 360 gradi tutte le eccellenze della regione con un attenzione particolare all’enogastronomia. Tramite l’e-commerce, Passione Toscana può fornire a clienti privati e aziende di tutto il mondo le eccellenze prodotte in regione e a breve sarà possibile anche prenotare esperienze, alloggi, degustazioni, attraverso una piattaforma a cui la società sta lavorando.

Le altre partecipanti. Si sono candidate al Premio Cambiamenti altre giovani realtà del territorio: la cooperativa di comunità della Maremma “Le vie”, il laboratorio odontotecnico di Emiliano Fiorenzano, la cooperativa di comunità “Il Borgo”, Scarpini group srl, 4 Mura srl, Bico snc, Tk1 Fire, Nouvelle Esthetique, Piccola Peste Toilette: tutte loro potranno godere di un anno di affiliazione gratuito a Cna Grosseto.