Clorofilla: il programma dell'ultima giornata con Andrea Gozzi e Elena Guerrini

Grosseto: Ultima giornata a Festambiente per Clorofilla. Domani, domenica 11 agosto, lo spazio dei tramonti anticipa le sue iniziative alle 18.15 (appuntamento al cinema alle 18) per dare spazio all’Archeologia del coraggio di Elena Guerrini. Uno spettacolo con passeggiata poetico sonora site specific in uliveto con testi recitati, cantati o sussurrati da Elena Guerrini accompagnati dai suoni immersivi del tamburo sciamanico e delle campane tibetane di Massimo Grieco.



A seguire alle 19.15 doppia presentazione di libri con Architetture sonore. Spazio, suono e musica da Stonehenge al web di Andrea Gozzi e I luoghi del re di Michele Mingrone, Caterina Scardillo, Sara Vettori. Partecipano gli autori Michele Mingrone e Sara Vettori. Introduce Stefano Meciani.

I LIBRI

“Architetture sonore” - La storia dell’uomo è anche una storia dell’ascolto (R.M. Schafer) e la storia dell’ascolto è anche una storia dei suoi spazi. Il luogo per cui si compone musica o in cui la si esegue è al tempo stesso contenitore e contenuto dell’esperienza. Questo volume mette in dialogo temi, ricerche, interpretazioni e opere musicali con gli spazi della composizione, della performance e dell’ascolto.

“I luoghi del re” - Una guida immaginaria ai luoghi descritti da “sua maestà” Stephen King nei propri romanzi. Dall’Oregon alla Louisiana, passando per il Colorado e il Nebraska, fino a raggiungere il suo amato Maine e la mitica Castle Rock, teatro di molte tra le sue opere più celebri.

Il cinema del Clorofilla prevede una serata ricchissima, anche di ospiti. Si inizia alle 21 con Spring waltz di Stefano Lorenzi che viene presentato insieme al Saturnia Film Festival. Saranno presenti il regista e Antonella Santarelli del Saturnia ff. Nel corto un uomo e una donna separati da un muro. Ma il loro amore non accetta divisioni, barriere, ostacoli. A seguire La propaganda del gas di Vittoria Torsello, Teresa Di Mauro che saranno presenti. L’invasione russa in Ucraina ha spinto l’UE a diversificare le proprie fonti energetiche e ad attingere maggiormente al gas azero, trasportato in Europa dalla Trans Adriatic Pipeline (TAP). Ma TAP ha depredato l’ambiente, l’agricoltura, le speranze nel futuro delle popolazioni che vivono dove passa il gasdotto.

Si prosegue con Uomini in marcia di Peter Marcias (partecipano Gianni Loy, ex professore di diritto del lavoro e protagonista del documentario, Cristoforo Russo, CGIL) - Uno sguardo al recente passato, per marciare insieme a chi ha combattuto e difeso un diritto, vitale e fondamentale, oggi sempre più negato e svilito nel suo significato etico: quello al lavoro e alla sua dignità. Insieme alle testimonianze dei registi Ken Loach e di Laurent Cantet, la voce narrante principale è di Gianni Loy, ex professore di diritto del lavoro, poeta e regista.





In chiusura nell’auditorium alle 23 proiezione di Afrin nel mondo sommerso di Angelos Rallis. Afrin, una ragazzina di 12 anni, dopo aver perso la sua casa per via delle forti alluvioni in Bangladesh e per sfuggire allo stesso tempo a un matrimonio combinato, parte alla ricerca del padre arrivando fino a Dhaka, la città più sovrappopolata e inquinata del Bangladesh.

Clorofilla è realizzato con il patrocinio e contributo della Direzione Generale Cinema e Audiovisivo del Ministero della Cultura, con il contributo di SIAE, Otto per Mille Valdese, Fondazione CR Firenze. E’ un progetto di Legambiente, Festambiente, realizzato in collaborazione con Kansassiti, MDM Mediateca Digitale della Maremma, Clan, Le Vie dell’Orto, Saturnia Film Festival, Festa del Cinema di Mare, Antropocine, Life After Oil, Docudonna, RAG – Rete Antidiscriminazione Grossetana, Arci Libreria Qb, Teatro nel Bicchiere, Festival A Veglia, Ehabitat, Punto Zip – La cultura in un piccolo spazio.