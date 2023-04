Città Fiaba: una mostra e dei racconti che girano intorno alle fiabe

Un evento organizzato dalla Biblioteca della ghisa e curato da Babila Bonacchi e Petra Paoli di Odeon studio, in collaborazione con Accademia Drosselmeier di Bologna



Follonica: Sabato prossimo, 8 aprile, alle 17.30 alla Biblioteca della Ghisa di Follonica si inaugura Città di fiaba, un evento organizzato dalla Biblioteca stessa e curato da Babila Bonacchi e Petra Paoli di Odeon studio, in collaborazione con Accademia Drosselmeier di Bologna. Un impegno collettivo, con al centro la volontà di costruire un sentiero fatto di buone storie, a partire da quelle che hanno accompagnato generazioni di bambini e adulti.

Una mostra quindi, anzi due, che si muovono tra le fiabe: da una parte una selezione accurata di cento libri illustrati, dall’altra le opere di artisti che le interpretano insieme ai loro figli. In contemporanea alle mostre un laboratorio stabile in cui i visitatori potranno dare forma alle suggestioni ricevute per creare poi un’opera corale.

Il finissage della mostra è previsto per il 27 maggio, data in cui interverrà Michelangelo Rossato, illustratore e autore veneziano, docente di illustrazione di Ars in fabula di Macerata. Sono tanti gli appuntamenti di Città di fiaba, molti i laboratori dedicati ai bambini e alle scuole, così come gli appuntamenti pensati per gli adulti: il 13 aprile Tiziana Roversi, studiosa di letteratura per ragazzi ci porterà dentro la sua collezione di libri dedicati a Cappuccetto Rosso, il 24 maggio la biblioteca ospiterà Beatrice Masini e Grazia Gotti, che presenteranno I raccontastorie, di Nicholas Jubber, pubblicato da Bompiani. L'evento è per tutti, bambini, bambine, ragazzi, ragazze, genitori, insegnanti e tutti coloro che amano le fiabe. Le date dei laboratori per bambini saranno comunicate a breve, nell'ambito del prossimo ciclo di attività didattiche della Biblioteca e Musei.