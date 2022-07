Cinema di Tutti": 3 proiezioni di cinema

Lunedì 18 luglio "La famiglia Belier" - Tirli - Lunedì 25 luglio "L'ottavo giorno" - Buriano - Lunedì 1 agosto "Mio fratello rincorre i dinosauri" - Vetulonia

Castiglione della Pescaia: Attraverso il linguaggio cinematografico, il progetto "Cinema di Tutti" si pone come mezzo per offrire alla comunità che lo ospita, ma anche a quella allargata del territorio, un momento di riflessione e di discussione sulle problematiche sociali e sulla quotidianità di ciascuno: dal bullismo all’ alcolismo, dalla violenza genere alla salute mentale, dai disturbi dello spettro autistico all’ affido familiare, dalla genitorialità consapevole alla sostenibilità ambientale. Scopo della rassegna è raccontare, attraverso il cinema, il mondo del sociale nel suo senso più ampio e nelle articolazioni più varie, con attenzione ai linguaggi innovativi e alla loro capacità di far dialogare generi diversi nel costante obiettivo di avvicinare un vasto pubblico alle storie e alle tematiche affrontate. La rassegna “Cinema di Tutti" è ideata e organizzata dalla cooperativa sociale Arcobaleno di Follonica in collaborazione con Kansassìti APS e con la commissione cultura, eventi e spettacoli del Comune di Castiglione.

Ed è stata realizzata grazie al patrocinio del Comune di Castiglione della Pescaia e al contributo di Unicoop Tirreno che presenterà – prima di ogni proiezione – un cortometraggio documentario, ideato dal comitato soci di Follonica e Castiglione della Pescaia e della Cooperativa Le Orme, che mostrerà al pubblico le bellezze del territorio ed in particolare dell’antico Lago Prile e della Diaccia Botrona e grazie al sostegno di COESO. Questa manifestazione ad ingresso gratuito è stata resa possibile anche dalla collaborazione di altre importanti associazioni di promozione sociale e volontariato attive in provincia di Grosseto: Le Ali sul Mare e il centro sociale Castiglione della Pescaia.