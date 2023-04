Cicloturismo, Massa Marittima si fa conoscere nel mondo

Nei giorni scorsi si è svolto un press camp a cui hanno partecipato 30 giornalisti di settore italiani e stranieri



Massa Marittima: Importante occasione di promozione internazionale di Massa Marittima come meta turistica dei bikers: la Città del Balestro, lo scorso fine settimana, ha ospitato un press camp a cui hanno partecipato ben 30 giornalisti del settore provenienti da tutto il mondo.





L’azienda tedesca Canyon Bicycles, noto marchio tra i bikers, ha infatti scelto questa location per uno dei più grossi press camp, che abbia mai organizzato. L’opportunità si è creata grazie alla forte connessione maturata dallo scorso anno, tra Canyon e Bike Service Massa Marittima, azienda di servizi bici a 360 gradi, che opera da tre anni sul territorio con l’obiettivo di soddisfare la crescente richiesta di servizi inerenti alla bici e di promuove Massa Marittima come bike destination.

“Il cicloturismo è oggi in forte crescita, – afferma il vicesindaco e assessore allo Sport, Maurizio Giovannetti – un recente articolo del Sole 24 ore riporta i dati del rapporto ‘Viaggiare con la bici 2023 secondo il quale nel 2022 sono più che raddoppiati rispetto al 2019 i cosiddetti cicloturisti puri, ovvero quelli che scelgono l’Italia per una vacanza in bicicletta, passando dai 4,4 milioni di presenze ai 9 milioni, con un impatto economico stimato che supera il miliardo di euro. Considerando questa espansione del mercato, credo che il press camp sia davvero un’occasione straordinaria per far conoscere Massa Marittima agli appassionati della bici. I 30 giornalisti, che hanno trascorso 4 giorni nel nostro territorio, scriveranno articoli sulle riviste di settore nei rispettivi Paesi, raccontando l’esperienza vissuta che sarà sicuramente uno stimolo importante per convincere i bikers a sceglierci come destinazione turistica. Ringraziamo quindi Bike Service Massa Marittima per questa importante opportunità che è riuscito a cogliere a beneficio di tutto il territorio delle Colline Metallifere.”