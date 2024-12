Che bello riparte il cinema… a Castel del Piano!

Castel del Piano: Il grande schermo torna a illuminarsi a Castel del Piano e ad offrire la migliore visione delle ultime realizzazioni cinematografiche nazionali e internazionali. Il Cinema, insieme al Teatro tornerà ad essere protagonista delle attività culturali e di intrattenimento proprio durante le giornate festive, a partire dal 20 dicembre, ma non si limiterà alla fine dell'anno.

“La riapertura del cinema – commenta Cinzia Pieraccini, sindaca di Castel del Piano - è uno dei passi verso la nuova veste che vogliamo cucire per il centro storico. Quello avviato è un processo complesso e ricco che passa per azioni concrete che vedano le vie e i palazzi del Poggio vissuti e protagonisti della vita sociale, culturale ed economica. Per il cinema un lungo lavoro di ricerca e trattativa ha consentito la costruzione di un accordo con la nuova società di gestione a cui abbiamo affidato la programmazione cinematografica. Oggi possiamo affermare con gioia che il Cinema è tornato a Castel del Piano e che spetterà a tutti noi renderlo vivo e partecipato. È un grande risultato e una conquista importante perché il Cinema è uno strumento strategico all'interno dell'economia culturale ed educativa di una comunità perché agisce oltreché sull'intrattenimento anche sulla socialità.”

“La riapertura del nostro cinema – afferma Federico Badini consigliere comunale - rappresenta un traguardo significativo per la comunità. In un paese di meno di 5000 abitanti, riportare in vita uno spazio così importante non è affatto scontato. Riaprire il cinema significa avere fiducia nel futuro e nella nostra comunità: un piccolo grande segnale che dimostra come possiamo restituire vita e valore ai luoghi che ci appartengono.”

Il cinema teatro amiatino, con i suoi 90 posti, è una struttura importante per la programmazione cinematografica e garantirà attraverso una moderna ed efficiente strumentazione una grande qualità di visione.

Curerà la programmazione e la gestione tecnica del Cinema la ditta di Alberto Patassini.

Ecco i primi due film che saranno proiettati a partire dal 20 dicembre.

Io e te dobbiamo parlare di Alessandro Siani con Leonardo Pieraccioni

Antonio e Pieraldo hanno, loro malgrado, molte cose in comune. Prima fra tutte l'ex moglie del primo, Matilde, che attualmente è la compagna del secondo. Entrambi, inoltre, pur non essendo assolutamente uomini d'azione, lavorano nelle forze dell'ordine con una mansione che non dà loro particolari soddisfazioni, oltre a condividere un'amicizia di lunghissima data che ha avuto i suoi alti e i suoi bassi. Tutto scorre tranquillo, o quasi, finché Antonio e Pieraldo non si ritrovano a dover affrontare un vero crimine, un caso intricato e rischioso che li metterà alla prova (Pieraccioni e Siani)

venerdì 20 dicembre ore 21:15

sabato 21 dicembre ore 21:15

domenica 22 dicembre ore 18.00 e 21.15

lunedì 23 dicembre ore 21.15





Oceania 2 riunisce Vaiana e Maui, dopo tre anni, per un nuovo grande viaggio insieme a un gruppo di improbabili navigatori. Dopo aver ricevuto un inaspettato richiamo dai suoi antenati, Vaiana deve viaggiare verso i lontani mari dell'Oceania e in acque pericolose e dimenticate per un'avventura diversa da qualsiasi cosa abbia mai affrontato.

sabato 21 dicembre alle ore 17:30

domenica 22 dicembre ore 16:00