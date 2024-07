Centrosinistra di Roccastrada: "Allargata la partecipazione - rafforzata la democrazia"

Con le dimissioni da consigliere di tre assessori neoeletti e la conseguente entrata in Consiglio di ulteriori tre membri si è rafforzata la rappresentanza dei territori e della coalizione che ha vinto le elezioni comunali a Roccastrada.



Roccastrada: La nomina della Giunta comunale con le conseguenti dimissioni di tre dei quattro assessori neo eletti dal ruolo di consiglieri (non il vicesindaco che deve rimanere consigliere per Statuto) e l’entrata in consiglio di altre tre candidati, ha permesso di rafforzare il gruppo di amministratori, tra cui molti giovani, competenti e volenterosi, che si impegneranno al meglio nei prossimi cinque anni. Il complesso di assessori e consiglieri oggi in carica rappresentano quindi tutte le numerose e variegate frazioni del territorio e tutte le sensibilità politiche della coalizione. Nei comuni sopra 15.000 abitanti è obbligatorio che il consigliere eletto assessore si dimetta dal Consiglio, sotto i 15.000 solo facoltativo, ma la coalizione che ha vinto le elezioni a Roccastrada lo ha ritenuto assolutamente necessario fin da subito. Allargare l’impegno civico a più persone, rappresentare tutti i territori, formare nuovi amministratori per il futuro del comune in fondo è un deciso rafforzamento della democrazia, della partecipazione, della condivisione.

Il Sindaco Limatola intende coinvolgere fin da subito tutti i nuovi amministratori scelti dai cittadini (gli assessori con le canoniche deleghe e tutti i consiglieri con precisi incarichi), rispettando la legge che dà alla Giunta e al Consiglio Comunale funzioni diverse ma coordinate. I consiglieri dimissionari quindi non vengono meno al mandato che gli ha affidato l’elettorato, al contrario, la nomina ad assessore li chiama ad un impegno che necessita di tutta la loro intelligenza, competenza e volontà. Tutti gli altri consiglieri rappresenteranno tutti i territori del comune e svolgeranno con tenacia compiti di indirizzo generale ma anche di controllo e verifica dell’andamento generale . Tutti assieme, gli assessori, i consiglieri e il sindaco sono una squadra solida, già al lavoro per mettere in pratica l’ambizioso programma di governo elaborato nella coalizione politica nei mesi passati, per completare le tante progettualità già in corso, per cercare nuove opportunità. In somma: proiettare Roccastrada nel futuro.