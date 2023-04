Centro cottura e mensa delle scuole di Scalo, il Comune cerca costruttori

L’Amministrazione comunale ha pubblicato gli avvisi per selezionare le ditte interessate alla realizzazione dei due progetti dal valore di un milione e 200mila euro

Scarlino: I progetti finanziati dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr) stanno prendendo forma. Il Comune di Scarlino ha ottenuto due importanti finanziamenti per migliorare l’offerta scolastica: nello specifico si tratta della costruzione di un centro cottura a servizio dell’asilo nido e della scuola dell’infanzia di Scarlino Scalo e dell’ampliamento del plesso di via Lelli, sempre nella frazione, che ospita la primaria e la secondaria di primo grado, per la realizzazione della mensa scolastica. Grazie al Pnrr al Comune sono stati assegnati circa un milione e 200mila euro che serviranno per portare a termine le due opere. Intanto l’ufficio tecnico ha pubblicato all’Albo online e nella sezione del sito istituzionale (www.comune.scarlino.gr.it) “Bandi e gare”, l’avviso pubblico per recepire le candidature delle ditte interessate ai due progetti. I budget a disposizione sono 207mila euro per il centro cottura e 755mila euro per la mensa di via Lelli. Le domande potranno essere inviate rispettivamente entro mercoledì 12 aprile e entro mercoledì 19 aprile.

«Siamo arrivati all’avvio della realizzazione di due progetti a cui teniamo particolarmente come Amministrazione comunale – spiega il vicesindaco Luciano Giulianelli –. L’ottenimento dei finanziamenti non era scontato: sono stati mesi di lavoro intenso per l’ufficio tecnico che ci tengo a ringraziare. Alla fine i risultati sono arrivati e adesso è il momento di passare dalle idee alla realtà. Le due nuove strutture andranno a completare l’offerta formativa delle scuole di Scarlino Scalo, un obiettivo che ci eravamo dati come Amministrazione e che siamo riusciti a portare a termine. A breve entrambi i progetti saranno presentati alla cittadinanza: nelle prossime settimane organizzeremo un’assemblea pubblica così da illustrare nel dettaglio quello che che verrà realizzato».