"Cento milioni piovuti dal cielo". La compagnia Primascena torna a teatro

Grosseto: La compagnia Primascena è tornata al Teatro Moderno di Grosseto come sempre per sostenere Aism della nostra città.

Un evento che richiama ogni volta molti spettatori, merito della sensibilità dei grossetani, ma anche perché questa compagnia, che ritroviamo abitualmente, gode della simpatia dei nostri concittadini.

Scelta sempre gradevole della commedia divertente, quella che è andata in scena al Moderno per S.Martino, non è stata da meno delle aspettative. "Cento milioni piovuti dal cielo", commedia scritta nel 1922, ha strappato sorrisi a quasi tutte le battute, gli attori hanno catturato l’attenzione del pubblico fin dalla prima battuta, la canzoncina finale ha ricevuto applausi convinti e non di circostanza.

I Primascena torneranno a Maggio sempre per divertirci ed al contempo sostenere la SCLEROSI MULTIPLA e speriamo di riempire il teatro perché questa malattia, che colpisce in modo così subdolo, necessita di persone come Claudio Chelini che si impegnato a intervenire, come dicono, a 360 gradi per stimolare e finanziare la ricerca e a sostenere pazienti e famigliari.

Una cosa buona ha bisogno di tanti passi per camminare e tante mani a sostenerla, per dare il proprio contributo a dicembre in Piazza ci saranno in vendita i Panettoni della solidarietà. Un piccolo gesto per un grande progetto.