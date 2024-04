Castiglione della Pescaia prepara l'Eroica Juniores - UCI Nations' Cup 2024: al via 29 squadre

Castiglione della Pescaia: Sono 29 le squadre iscritte alla Eroica Juniores - UCI Nations' Cup 2024 che quest'anno attraverserà il territorio maremmano, con Castiglione della Pescaia quale prima città di tappa della Toscana.



«E' un grande onore – dichiara il Sindaco Elena Nappi - essere riusciti a far approdare l'Eroica al mare. Con questa manifestazione vogliamo dimostrare che il turismo per Castiglione della Pescaia non è soltanto mare, ma è sport, benessere, e bellezza del paesaggio. Vorremmo che Eroica diventi un punto di partenza per una stagione turistica che possa essere allungata oltre l'estate. Un'opportunità per far conosce il nostro territorio nel mondo. Abbiamo tutte le potenzialità per poterlo fare. Un'avventura importante, un modo per godere del territorio in modalità slow, puntando anche alla sostenibilità perché muoversi in bicicletta significa anche godersi l'ambiente e il paesaggio».





La Coppa delle Nazioni Junior è la challange più importante del calendario mondiale della categoria junior, quella dei corridori di 17 e 18 anni. Partirà domenica 7 aprile in Francia con la classica Parigi-Roubaix, toccherà la Toscana con quattro tappe tra il 18 e il 21 aprile, proseguirà passando per la Repubblica Ceca, di nuovo in Italia e Francia, continuerà verso Svizzera, Germania, Slovacchia, Canada, Olanda, Ungheria per concludersi a settembre in Corea.

Una corsa mondiale anche per gli atleti partecipanti, appartenenti a squadre nazionali, squadre di club straniere e italiane, rappresentative regionali.

La corsa attraverserà paesaggi suggestivi e scenografici e sarà caratterizzata da alcuni tratti di strada bianca, un patrimonio di fisionomia antica dei territori e della loro ruralità che Eroica ha contribuito a valorizzare fin dagli anni ’90. «Eroica – ha dichiarato Giancarlo Brocci il suo ideatore – nasce dalla passione per il territorio e per lo sport, una scuola di vita, che insegna la bellezza della fatica e il gusto dell'impresa. La Toscana è il contesto ideale dove sport, turismo e benessere trovano il loro punto di contatto. Il territorio di Castiglione della Pescaia ha tutte le carte in regola per far si che il passaggio di Eroica possa essere un evento di successo».





«Siamo entusiasti dell’attesa che c’è tra i corridori in arrivo da tutto il mondo – dichiara Franco Rossi, presidente di Eroica Italia –. La sfida è bellissima, tutti vogliono vincere all’Eroica Juniores e noi siamo felici di questa corsa molto giovane ma di grande successo. Ugualmente sul territorio c’è molto entusiasmo; i comuni di Castiglione della Pescaia, Cinigiano, Siena, Montevarchi e Chiusdino aspettano la carovana di Eroica che porta con sé i valori di un movimento in forte crescita che poi si finalizza con l’appuntamento finale di Gaiole in Chianti. Sarà uno spettacolo vedere i ragazzi alle prese con la strada bianca».





«Si tratta di una grande occasione – ha commentato Saverio Metti, Presidente della Federazione Ciclistica Regione Toscana – per riscoprire la Toscana attraverso lo sport, con una manifestazione che valorizza i territori che la ospitano. È un'opportunità per rilanciare il ciclismo come forma di turismo possibile che ha sempre un grande fascino».

«Promuovere eventi sportivi di questo tipo – ha sottolineato l'assessore regionale Leonardo Marras – significa valorizzare il territorio, e dare importanza al lavoro di collaborazione tra operatori turistici, istituzioni ed associazioni sportive. Dobbiamo cominciare a pensare al cicloturismo come un volano per lo sviluppo turistico ed economico della Maremma e della Toscana tutta. Il messaggio che Eroica porta avanti da anni è proprio questo».





La carovana Eroica arriverà a Castiglione della Pescaia, prima città di tappa, mercoledì 17 aprile. In Piazza Garibaldi aprirà il villaggio eroico per la presentazione ufficiale delle squadre.

Sono cinque le classifiche e sei le maglie di leader previste dal regolamento: maglia Eroica amaranto - Classifica Generale; maglia blu - Classifica a Punti; maglia verde - Classifica Gran Premio della Montagna; maglia bianca - Classifica Giovani; maglia rossa - Classifica Traguardi Volanti; maglia mosaico per il più "Combattivo".

Giovedì 18 aprile la gara partirà alle 10:00 dal Porto Turistico di Punta Ala con la 1° Tappa Cronometro a squadre Punta Ala – Castiglione della Pescaia; nel pomeriggio alle 15:30 la semi tappa nei dintorni castiglionesi con partenza e arrivo dal centro di Castiglione della Pescaia.