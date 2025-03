Castiglione della Pescaia ha accolto la Nazionale Italiana di Baseball. Il saluto del Sindaco Elena Nappi

Castiglione della Pescaia: Il campo di Casa Mora accoglie la Nazionale Italiana di Baseball che ha scelto Castiglione della Pescaia per dare il via alla preparazione della nuova stagione. Francisco Cervelli, il venezuelano naturalizzato italiano scelto dalla federazione per sostituire Mike Piazza, ha convocato 32 giocatori per il primo raduno della squadra azzurra.

Un evento prestigioso per il territorio, reso possibile dalla YMCA Cervelli Academy, la società sportiva che gestisce il campo di Casa Mora, e da Marco Mazzieri, presidente della Federazione Italiana Baseball Softball.





«Vorrei ringraziare Marco Mazzieri per questa importante opportunità data al nostro territorio – dichiara la sindaca Elena Nappi –, Deborah Scalabrelli e la Francisco Cervelli IABF Academy per l’impegno ed il lavoro portato avanti con costanza e serietà in tutti questi anni. Le cose fatte con passione ripagano sempre. È stata una grande emozione stamani salutare la presenza della Nazionale Italiana di Baseball nel nostro territorio, una nazionale che mancava dagli anni Ottanta su Castiglione della Pescaia e che oggi ha potuto apprezzare l’accoglienza e la bellezza del luogo in cui porta avanti i suoi allenamenti».

Castiglione della Pescaia, e la Maremma, ancora una volta al centro del baseball italiano con un momento di grande sport. Oltre al manager Francisco Cervelli ci sono i pitching coach Alessandro Maestri e Roberto Corradini e gli allenatori Claudio Biagini, Michele Gerali, Alberto D’Auria, Christian Gnudi e Tomas Bison. La nazionale italiana ha grandi obiettivi, il World Baseball Classic che si disputerà il prossimo anno e le qualificazioni per le Olimpiadi di Los Angeles 2028.