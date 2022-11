Castiglione celebra la Giornata per l’Eliminazione della Violenza contro le Donne

Castiglione della Pescaia: Il 25 novembre in tutto il mondo si celebra la Giornata per l’eliminazione della violenza contro le donne, un fenomeno che purtroppo fa parte della cronaca quotidiana e non accenna a diminuire. Il Comune di Castiglione della Pescaia, assieme alla Commissione pari opportunità della cittadina costiera, organizza per venerdì alle ore 11:30 presso l’auditorium delle Scuole Medie in viale Kennedy, un momento di lettura e riflessione in collaborazione con Enrica Mannari di Motivarte. A seguire è prevista la premiazione degli alunni dell’Istituto comprensivo Orsino Orsini che hanno preso parte a due concorsi proposti dalla Commissione pari opportunità: “Disegna il logo della Commissione” e “Per quanto ancora”.



«Ogni anno – spiegano Elena Nappi e Jessica Biancalani, rispettivamente sindaca e consigliera comunale delegata a seguire le pari opportunità e la coesione sociale del centro turistico – i numeri di queste storie così crudeli continuano ad essere protagonisti della nostra quotidianità. Dopo la denuncia, le donne che subiscono violenza hanno purtroppo davanti un percorso lungo da affrontare, spetta alla politica verificare i progressi ottenuti dalle istituzioni che hanno gli strumenti giusti a disposizione e precise responsabilità su questa problematica. Amministrazioni pubbliche, forze dell’ordine e volontariato devono fare sempre più rete e scavare nel sommerso, andando a trovare quelle donne che ancora non denunciano i maltrattamenti. Purtroppo parliamo di numeri importanti».

Nel capoluogo e nelle frazioni di Tirli, Buriano, Vetulonia e Punta Ala negli anni scorsi sono state inaugurate le panchine rosse contro la violenza, un simbolo di condivisione e di presa di coscienza di questa realtà con tutti i cittadini e nel tempo sono state realizzate iniziative pensate per sensibilizzare, informare e far riflettere su un tema ancora drammaticamente attuale, ma tabù.

Le panchine rosse sono state arricchite per scelta dell’attuale Commissione pari opportunità dalle opere di Enrica Mannari che catturano l’attenzione dei passanti e li invitano a pensare.

«Quest’anno – affermano Nappi e Biancalani - entriamo nel mondo della scuola, una scelta forte che porta di sicuro speranza. Attraverso la partecipazione delle nuove generazioni, grazie al lavoro preparatorio degli insegnanti, i ragazzi sapranno riconoscere immediatamente questa piaga che dilaga spesso silenziosa nella nostra società e saranno in grado di attuare comportamenti che porteranno alla segnalazione di un crimine così feroce»

«La violenza contro le donne – concludono Nappi e Biancalani - non potrà essere eliminata soltanto con una legge se questa non viene affiancata di pari passo da un apparato che sappia verificare e controllare la sua efficacia. Tutti i giorni la libertà per molte è compromessa, ci sono dati incontrovertibili che non possiamo ignorare e dai quali dobbiamo partire per affrontare il problema ed occorre farlo subito».