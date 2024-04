Cassarello, Marrini (FDI): "Quartiere abbandonato dall'amministrazione comunale"

Follonica: "Cassarello è puntualmente dimenticato dall'amministrazione comunale, salvo poi ricomparire magicamente nell'agenda delle promesse elettorali non appena si avvicinano le amministrative". Non usa mezzi termini Sandro Marrini, consigliere comunale di Fratelli d'Italia a Follonica, per denunciare "lo stato di abbandono in cui versa uno dei quartieri più popolosi della città del Golfo".





"Per sua sfortuna, Cassarello si trova a poca distanza dal depuratore, con la ormai arcinota conseguenza che i miasmi provenienti dall'impianto avvolgono quasi quotidianamente la zona, con un picco di insopportabilità che si raggiunge in estate - sottolinea Marrini -. L'area cani del quartiere è poco curata, non è illuminata e non si capisce bene da chi sia gestita. La porzione di pineta che fa da cornice all'abitato è preda dell'incuria e l'amministrazione comunale non vi svolge la necessaria manutenzione. Come se non bastasse, gli abitanti chiedono da tempo immemorabile la sistemazione del parcheggio di via della Pace: io stesso, in qualità di consigliere comunale, mi sono fatto portavoce delle loro richieste, che sono sempre cadute nel vuoto. Inoltre, l'illuminazione pubblica funziona a singhiozzo, con le inevitabili conseguenze di rischio per la sicurezza dei residenti, ma i controlli, da parte di una Polizia Municipale sempre più sotto organico, non sono frequenti come dovrebbero".

"Eppure il quartiere ha tante peculiarità, che ne fanno uno dei cuori pulsanti di Follonica - continua il consigliere comunale -: ci abitano molte persone, ci sono numerose attività commerciali che rendono viva la zona, ci sono il Punto di primo soccorso, sebbene vittima negli anni di tagli a diverse prestazioni sanitarie, e la sede della Croce Rossa. Si tratta di un rione popolare, ma, nonostante non sia una zona residenziale, rappresenta comunque un pezzo di storia della città, che l'amministrazione comunale troppo spesso fa finta di dimenticare".

"Termino il mio intervento con un appello - conclude Marrini -. I residenti di Cassarello pagano le tasse allo stesso modo degli altri abitanti di Follonica e, proprio per questo motivo, meritano un trattamento più dignitoso e rispettoso dal parte del Comune, che si ricorda del quartiere solamente quando il candidato di turno del centrosinistra ha bisogno di voti per vincere le elezioni. Per fortuna, la coalizione di centrodestra, che sostiene Matteo Buoncristiani come candidato a sindaco, fa della meritocrazia e dell'uguaglianza sociale uno dei suoi cavalli di battaglia e sono certo che, quando sarà per la prima volta nella storia alla guida della città, saprà valorizzare un quartiere umile, ma laborioso e vivace come quello di Cassarello".