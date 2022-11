"CARTOON HEROES" le storiche voci degli eroi della nostra fantasia insieme, dal vivo!

Sabato 10 dicembre alle 21.00 al Teatro Moderno di Grosseto

Grosseto: Sabato 10 dicembre alle 21.00 presso il Teatro Moderno di Grosseto arrivano Ufo Robot e i Griffin, Ken il guerriero e Gumball, Candy Candy e l'Ape Maia, grazie allo show dei “Cartoon Heroes”: una super-band composta dai cantanti storici e dagli autori originali delle più belle sigle televisive, affiancati da alcuni dei più celebri doppiatori italiani. Un ensemble di oltre 20 artisti che contemporaneamente sullo stesso palco celebrano in musica i cartoni animati dagli anni '70 ad oggi, per la gioia dei bambini di ogni età!

A suonare e cantare sigle TV indimenticabili e canzoni senza tempo, musicisti del calibro di Vince Tempera (Goldrake, Capitan Harlock, Daitarn3, Anna dai capelli rossi), Douglas Meakin (Candy Candy, Sampei, Jeeg robot, Grande Mazinga), Raggi Fotonici (Digimon, Fairy Tail, Scooby Doo, Gumball), Patrizia Tapparelli (Piccola Lulù, Bim Bum Bam), Mauro Goldsand (Carletto principe dei mostri, Chobin), Maura e Manuela Cenciarelli (l'Ape Magà, Belle e Sebastien), Claudio Maioli (Ken il guerriero). Al loro fianco doppiatori leggendari come Fabrizio Mazzotta (Puffo Tontolone, Krusty il clown nei Simpson, Eros in Pollon), Mino Caprio (Peter Griffin, Kermit la rana, C-3PO in Star Wars) e Gabriele Lopez (Leonard in The Big Bang Theory e voce italiana di Justin Timberlake) ma anche, tra le altre, le voci di personaggi amatissimi come Meg Griffin, la Principessa Jasmin di Aladdin, Gumball e Darwin, Lupo Alberto, Arthur Weasley di Harry Potter! In questa speciale occasione agli artisti sul palco si affiancheranno Irene Olivelli, Francesco Pisacani e Giulio Ramacciotti, docenti del comparto Young di CMM Musica Moderna, e il piccolo coro CMM Kids. La regia è affidata a Francesca Migneco.

Il collettivo dei Cartoon Heroes da oltre un decennio si riunisce eccezionalmente una volta l'anno e questa volta ha scelto di farlo a Grosseto, nell'ambito dell'iniziativa “Al Cassero... è Natale!” - l’evento promosso ed organizzato dall'Istituzione “Le Mura” del Comune di Grosseto e dalla Compagnia "Francesca Selva" che a dicembre trasformerà il Baluardo Fortezza delle Mura Medicee di Grosseto nel magico Villaggio di Babbo Natale.

Lo spettacolo sarà anticipato nel pomeriggio, presso il Cassero senese alle ore 15:30, da uno speciale incontro tra musica e aneddoti con i protagonisti dello show che, con l'occasione, presenteranno anche il libro “Cartoon Heroes – 40 anni di Sigle TV” edito da KappaLab (2022).





Prezzo del biglietto: 10euro (ordinario) - 8euro per chi è già in possesso di un biglietto (valido per qualsiasi giorno) di “Al Cassero... è Natale!”

Prenotazioni e INFO - 0564/488083/084/946 dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 13.00 E-mail: lemura@comune.grosseto.it

Evento organizzato da Istituzione Le Mura, con il patrocinio del Comune di Grosseto, in collaborazione con Conad, Cartoon Village, Comix Cafè, CMM e in media-partnership con RadioAnimati, Spazio Sigle, Iunior TV, SuperSix, G.A.M.