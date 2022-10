Caro energia, Confagricoltura Toscana: “Bene il tavolo regionale"

Il presidente Marco Neri commenta la decisione del governatore Giani: “Era il tavolo da noi auspicato. Rimettere al centro dei progetti per il Pnrr l’agricoltura”



Firenze: “L’apertura di un tavolo regionale su energia e materie prime, insieme alle associazioni di categoria, è molto importante. Costituisce però un punto di partenza perché è il momento di affrontare subito concretamente questi problemi: si deve scommettere ora sulle rinnovabili, altrimenti costi e problemi si moltiplicheranno”. A dirlo è il presidente di Confagricoltura Toscana Marco Neri, che commenta positivamente la notizia dell'apertura di un tavolo sul caro energia da parte della Regione.

“La situazione di molte imprese e molte famiglie è grave, quindi pieno appoggio all‘iniziativa della Regione – dice Neri -. L'agricoltura può giocare un ruolo determinante: non a caso avevamo chiesto di riconsiderare alcune priorità in relazione ai progetti per intercettare i fondi del Pnrr. O riusciamo a trasformare i problemi dell’energia in nuove opportunità, o rischiamo di perdere il treno che ci porta nel futuro”.