Carnevale Follonichese: riparte la kermesse arrivata alla sua 56esima edizione

Follonica: Finalmente, dopo due anni di stop e la ripartenza con la sfilata estiva dello scorso luglio, l’associazione Carnevale Follonica torna a organizzare un’edizione “integrale” del Carnevale Follonichese, riportando nel tradizionale circuito sul lungomare i carri, le mascherate e le reginette degli otto storici rioni. Nei capannoni sono già da mesi al lavoro i carristi di Capannino, Cassarello, 167 ovest Campi alti al mare, Centro, Chiesa, Pratoranieri, Senzuno e Zona Nuova che stanno dando vita alle nuove creazioni artistiche.

Confermate le quattro sfilate che andranno in scena tutte di domenica il 12, 19 e 26 febbraio e il 5 marzo, giorno di chiusura della kermesse in maschera. Rispetto all’ultima edizione del 2020 l’associazione e l’Amministrazione comunale, di concerto, hanno deciso di portare il biglietto di ingresso a 7 euro.

«In questi due anni i costi fissi sono aumentati in maniera sensibile – spiega il delegato dell’associazione Mario Buoncristiani – anche le materie prime sono diventate molto care, inoltre dobbiamo adempiere a tutti gli obblighi previsti dalle attuali normative e quindi è stato deciso questo aumento che abbiamo comunque cercato di mantenere il più contenuto possibile».

«Dopo due anni difficili si torna finalmente a festeggiare il carnevale follonichese – commenta il sindaco Andrea Benini – Riapriamo in un anno importante, perché è l'anno del centesimo compleanno del Comune. Dal 12 febbraio si rimetterà in moto tutta la macchina e sarà un piacere vedere Follonica di nuovo in festa. Oltre al carnevale c'è poi anche tutto quello che si muove intorno all'evento, con il lavoro dei rioni, le festa del Falusi e quelle delle associazioni e, ovviamente, con la scuola di cartapesta di Piervittorio Cacialli. Ringrazio tutti per il grande impegno che comporta portare avanti questo importante evento cittadino».

Oltre alle sfilate sul lungomare sono già ufficiali altri due appuntamenti: sabato pomeriggio 21 gennaio nella Fonderia Uno verranno presentate le otto reginette, che in queste settimane si stanno svelando ai rispettivi rioni, oltre ai bozzetti con i titoli definitivi dei carri e il vincitore del concorso del Follostrello, per la canzonetta ufficiale del Carnevale; sabato 11 febbraio, invece, arriverà come da tradizione Re Carnevale che aprirà ufficialmente con l’alzabandiera in piazza a Mare la kermesse in maschera.

Intanto gli otto rioni hanno comunicato all’associazione i temi che verranno sviluppati a febbraio e, come sempre, il panorama dei soggetti scelti è ampio e variegato: si va dagli omaggi a personaggi musicali, cinematografici o dei videogiochi a temi legati alla ripresa economica, alla salvaguardia della natura, all’impegno civile e alla storia senza dimenticare un pizzico di ironia e satira sociale. Ma per conoscere nel dettaglio e in maniera ufficiale argomenti e titoli sarà necessario attendere la presentazione del 21 gennaio.