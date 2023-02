Cronaca Carnevale Follonica, si stacca pezzo di un carro ferite due persone 12 febbraio 2023

Redazione L’incidente è accaduto nella tarda mattinata, quando i carri si stavano trasferendo in centro per la sfilata.

Follonica: La dinamica dell’incidente non è ancora chiara, ma di fatto stamattina da un carro del Carnevale di Follonica si è staccato, forse è scivolato da una parte, un pezzo che a colpito due persone che si trovano nei pressi. Il sinistro è accaduto questa mattina attorno alle 11:45 nella piazza centrale, mentre si stavano preparando i carri per prima uscita prevista oggi pomeriggio. Sul posto sono intervenute in soccorso dei due infortunati, i sanitati del 118, con l’automedica e le autombulanze di Sassofortino, Massa Marittima e Follonica. Al momento non si conoscono le condizioni di salute dei feriti.



