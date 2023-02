"Carnevale dell’Amicizia" alla Ginestra

Follonica: Il Carnevale dell’Amicizia avrà luogo venerdì 17 Febbraio a Follonica presso il Centro Diurno la Ginestra, alla zona industriale. Una simpatica festa a carattere sociale in favore di: ospiti, operatori, dirigenti, familiari, che il Comitato Carnevale con il delegato Mario Buoncristiani e gli 8 Rioni, i collaboratori Assunta Caruso, Rino Magagnini, Paolo Buti ed altri, organizzano, da ben 23 anni ed oggi pomeriggio, nei locali e nel rinnovato giardino con gazebo, in via dell’Agricoltura 571.

Al sentito ed ormai tradizionale appuntamento, partecipano oltre la Ginestra: l’Atelier di Casetta, il Progetto Dopo di Noi, il Diurno Urlapicchio, il Coeso coordinati dalla Cooperativa Arcobaleno. Il programma prevede animazione, rinfresco carnevalesco e la messa a dimora di una pianta, questa volta sarà un albero di melo offerto da quelli del parco della gioventù di Senzuno, a simbolo dell’amicizia tra le persone.

Ingresso gratuito, inizio ore 15:00