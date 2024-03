Capodanno dell'Annunciazione, Giani a Massa Marittima sabato 23 marzo

Firenze: Sarà il presidente della Regione Eugenio Giani ad aprire le celebrazioni del Capodanno dell'Annunciazione, domani sabato 23 marzo, a Massa Marittima. Alle ore 15 il presidente sarà alla testa del corteo in partenza da piazza XXIV Maggio, accompagnato dal Gonfalone. Alle 17 il corteo raggiungerà piazza Garibaldi dove sono previsti lo schieramento dei figuranti e i saluti istituzionali.



Il Capodanno dell'Annunciazione è un evento rilanciato dalla Regione per ricordare che l'anno civile iniziava in Toscana il 25 marzo, tradizione rimasta in vigore fino al 1749. La città di Massa Marittima ospita l'edizione 2024 che culmina nella parata storica di sabato, che vedrà la partecipazione di tutti i gruppi di rievocazone storica della regione.