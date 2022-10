Capalbio, ottanta nuovi loculi per il cimitero del capoluogo

Assessore Stefani: “Un servizio doveroso nei confronti di tutti i cittadini del territorio”



Capalbio: La giunta Chelini ha disposto la realizzazione di ottanta nuovi loculi per il cimitero di Capalbio. “La nostra amministrazione – commentano Gianfranco Chelini, sindaco di Capalbio, e Marzia Stefani, assessore con delega ai Lavori pubblici – prosegue nell’opera di recupero e riqualificazione degli spazi pubblici. Disporre un intervento di questo genere significa creare i doverosi spazi di accoglienza per le persone scomparse, permettendo alle famiglie di poter visitare i loro cari che non ci sono più senza dover raggiungere luoghi più lontani”. Il finanziamento per l’intervento di realizzazione dei loculi sarà di 120mila euro.