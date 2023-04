Capalbio, la giunta approva gli schemi del rendiconto di gestione

L’assessore al Bilancio: “Corretta programmazione degli impegni finanziari”



Capalbio: Sono stati approvati dalla giunta capalbiese gli schemi del rendiconto di gestione dell’anno 2022. “L’atto – commenta l’assessore al Bilancio - rispecchia ampiamente il bilancio preventivo approvato precedentemente, a dimostrazione di una corretta programmazione degli impegni finanziari del Comune specialmente per la parte corrente”.

“Abbiamo - continua l’assessore - un avanzo libero di bilancio di circa 250mila euro. La cifra sarà in parte utilizzata per gli incarichi professionali volti alla redazione del piano strutturale e del piano operativo, che sarà completato entro la fine dell'anno, e in parte per l'azzeramento, anche per il corrente anno della Tari, sui capannoni agricoli. Una decisione, quest’ultima, in linea con le promesse fatte dall’amministrazione e che dal prossimo anno, con la modifica del regolamento, vedrà l'esenzione in via definitiva”.

“L'avanzo vincolato che potrà essere destinato agli investimenti – continua l’assessore al Bilancio – supera, invece, i 300mila euro. La somma permetterà di continuare la realizzazione delle opere pubbliche con fondi propri, in aggiunta alle altre importanti opere in parte già eseguite e in parte che inizieranno entro la fine dell'anno, grazie ai finanziamenti provenienti dal Pnrr o dalla Regione Toscana”.

“Il rendiconto – conclude l’assessore - dimostra anche l'ottimo lavoro eseguito dagli uffici, sia sui residui attivi che passivi. Questi ultimi, infatti, occupano una parte importante del bilancio del Comune e che saranno oggetto di accertamenti e verifiche specifiche”.