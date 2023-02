Attualità Capalbio, convocato il Consiglio comunale per il 15 febbraio 14 febbraio 2023

Redazione All’ordine del giorno anche la conferma delle aliquote Imu e la determinazione delle addizionali Irpef

Capalbio: È stato convocato il Consiglio comunale per mercoledì 15 febbraio, alle ore 14.30. All’ordine del giorno, tra le varie questioni che saranno affrontate, ci sarà l’autorizzazione alla donazione di una targa commemorativa per la Giornata del Ricordo, la conferma delle aliquote Imu, la determinazione delle addizionali Irpef, l’interrogazione de “La nostra Capalbio” avente ad oggetto “Impianti sportivi di Capalbio Scalo”, l’approvazione del bilancio di previsione del triennio 2023-2025, del piano delle alienazioni degli immobili e della nota di aggiornamento del Documento unico di programmazione semplificato. La diretta del Consiglio potrà essere seguita anche sul canale YouTube del Comune: (1) Comune di Capalbio - YouTube

