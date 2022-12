Cantine Aperte a Natale: in Toscana la magia con il “Peccato Naturale”

Le cantine di MTV Toscana addobbate a festa per accogliere i wine lovers e per scegliere insieme le bottiglie da stappare per le festività natalizie. Per i più piccoli tante attività per avvicinarsi al vino. Tra favole, degustazioni sotto l’albero e visita ai borghi del vino toscano, un dicembre diverso dal solito



Montalcino: Per tutto il mese di dicembre, nelle cantine del Movimento Turismo del Vino Toscana, si respirerà una particolare aria, quella del Natale accompagnato dal vino. Andrà avanti infatti per tutto il mese l’appuntamento con Cantine Aperte a Natale, il format che porta nel periodo natalizio i tanti wine lovers alla scoperta dei vini delle feste. Un’occasione unica per scegliere i vini da abbinare ai menu del periodo natalizio grazie ai preziosi suggerimenti del produttore in persona, ma anche per passare un pomeriggio o alcuni giorni in cantina, o soprattutto, questo per le famiglie, per far conoscere ai più piccoli il magico mondo del vino grazie a tante iniziative organizzate per i bambini. «Il tema che le aziende porteranno avanti sarà il Peccato Naturale, che ormai ci ha accompagnato per tutti gli eventi del 2022, e lo faranno con tante iniziative legate alla scoperta del vino, ma non solo – spiega Emanuela Tamburini, presidente del Movimento Turismo del Vino Toscana – cercheremo infatti di accogliere le famiglie con quello spirito che solo in questo periodo dell’anno si può apprezzare e respirare ancora meglio in cantina».

In cantina sotto l’albero di Natale con il Peccato Naturale. Sono stati i “peccati naturali” delle cantine toscane il filo conduttore di tutto il 2022. Un modo per scoprire il vino presentandolo agli appassionati in una chiave nuova ed esclusiva. Un ritorno alla natura e alla naturalità del vino e delle esperienze a questo prodotto legate, ma anche un ritorno alla terra, all’anima delle proprie passioni, dall’arte alla gola, dalla musica alle emozioni. Anche durante Cantine Aperte a Natale così si potranno scoprire nuovi peccati naturali legati al rito delle festività. Dalle favole al camino alla cena degli auguri di Natale in cantina; dalle visite ai borghi del vino abbelliti dal Natale, ai corsi di biscotti natalizi per bambini; mostre e installazioni artistiche a suon di musica dal vivo e degustazione di vino, fino ai corsi di “naso” da botte. I programmi ideati dalle cantine socie MTV Toscana sono già disponibili e in aggiornamento divisi per territorio sul portale www.mtvtoscana.com

Cantine Aperte. Nato in Toscana trent’anni fa, è oggi l’evento enoturistico più importante in Italia. Cantine Aperte è diventato nel tempo una filosofia, uno stile di viaggio e di scoperta dei territori del vino italiano, che vede, di anno in anno, sempre più turisti, curiosi ed enoappassionati avvicinarsi alle cantine, desiderosi di fare un’esperienza diversa dal comune. Oltre al tradizionale appuntamento di fine maggio, il marchio si lega alla vendemmia, a San Martino, al Natale. Cantine Aperte è un marchio di proprietà del Movimento Turismo del Vino, registrato e protetto giuridicamente per contrastarne qualunque abuso/imitazione e garantire ai consumatori qualità e professionalità nell’accoglienza, tratti distintivi delle cantine MTV.

L'Associazione Movimento Turismo del Vino Toscana è un ente non profit che raccoglie oltre cento soci fra le più prestigiose cantine del territorio, selezionate sulla base di specifici requisiti, primo fra tutti quello della qualità dell'accoglienza enoturistica. Obiettivo dell’associazione è promuovere la cultura del vino attraverso le visite nei luoghi di produzione. Ai turisti del vino il Movimento vuole, da una parte, far conoscere più da vicino l’attività e i prodotti delle cantine aderenti, dall’altra, offrire un esempio di come si può fare impresa nel rispetto delle tradizioni, della salvaguardia dell'ambiente e dell'agricoltura di qualità.