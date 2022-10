Campionato U18F girone A: Pallavolo Grosseto s'impone su Donoratico 3-1

Grosseto: Non poteva cominciare meglio il cammino la Under 18 rossa guidata da Maurizio Natalini nel campionato u18. La squadra costruita intorno all' ossatura della più giovane u16 con inserimenti di bimbe più grandi, porta a casa un risultato di carattere contro una bella Donoratico.

"Partenza con il freno tirato, le avversarie del Grosseto prendono il largo fino al 12 a 3. Poi una Saviello in modalità cecchino, riporta con le sue battute equilibrio ad un parziale incredibile che si chiude 31 a 29 per le grossetane. Ceduto il secondo per qualche pausa di troppo le nostre bimbe si sbloccano definitivamente per chiudere gli ultimo due e portare alla nostra classifica i primi tre punti. Alcune conferme con note molto positive fanno ben sperare per i prossimi impegni. "Molta soddisfazione per il risultato ma soprattutto per come è maturato, considerando che questa è in pratica la prima volta che ci ritroviamo a giocare tutte insieme. Mi è piaciuta soprattutto la mentalità di non mollare mai soprattutto nei momenti di difficoltà come nel primo set", queste le parole di coach Natalini a fine gara.

Campionato U18 girone B: Volley Rosignano 2 Giorgio Peri Grosseto 3.

Vittoria anche per l'altra u18 del Presidente Tinacci ottenuta alla prima di campionato contro una ostica volley Rosignano. Vittoria molto sofferta e per alcuni versi "grottesca" quella ottenuta dalle ragazze guidate da Stefano Spina. Infatti è di difficile lettura un risultato che vede dominare le nostre ragazze nel primo e nel quarto e perdere sul filo del rasoio gli altri due. Questa altalena ci porta al tie-break che ricalca perfettamente i due set dominati e che fa segnare nel marcatore i primi due punti. Coach Spina a fine partita dice: " Da parte nostra sempre grandi problemi di amalgama che complicano non poco la costruzione del gioco. Comunque ci prendiamo la prima vittoria e speriamo che ogni situazione ci insegni qualcosa di nuovo". C'è da dire che quando le nostre si mettono a giocare come sanno, diventano un cliente sgradevole per chiunque.