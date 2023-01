Campionato Juniores Nazionali, Grosseto batte Ponsacco

Grosseto: Partita tattica, dominata sempre dal Grosseto. Il confronto si gioca su un campo impossibile. Al 38', Passalacqua con una bella rovesciata in area di rigore, porta in vantaggio i maremmani. I biancorossi raddoppiano nel secondo tempo al 38' con Presicci. Il risultato non cambierà più fino al termine del confronto.



Mobilieri Ponsacco-Us Grosseto 0-2

Mobilieri Ponsacco: Cioni, Cantoni, Turini, Caprai, Pellegrini, Cecchi, Del Percio, Vannozzi, Perrone, Fenzi, Franceschi A disposizione: De Marinis, Pamio, Rindi, Orsitto, Garofalo, Beconcini, Lorenzetti, Benvenuti, Ogordi. Allenatore: Guadagno

Us Grosseto: Nadalin, Fralassi, Paccagnini, Capoduri, Bojinov, Passalacqua, Arzilli, Arrigucci, De Dominicis, Presicci, Veglianti. A disposizione: Laudicino; Cipollini, Curini, Turbanti, Borro, Nidi, Affabile, Camarri, Generali. Allenatore: Mariani

Marcatori: 42' Passalacqua, 38' st. Presicci