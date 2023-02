Campionato Allievi interprovinciali U16, i torelli strapazzano il Livorno

Grosseto: Partita a senso unico a favore del Grosseto che parte forte passando in vantaggio dopo 5' con Gargani. Il suo tiro sbatte nel palo interno e s'insacca. I biancorossi premono ancora, con Gargani e Poccia, che cercano il raddoppio, sfiorando il palo. Da segnalare anche la traversa di Turbanti. L' Orlando si spinge in avanti e al 13' sfiora la rete, ma è ancora il Grosseto a realizzare, al 18' con Gargani e al 24' con Turbanti. Al 27' Jusufi con un bel tiro potente sigla la quarta rete. Il Grosseto controlla il gioco senza difficoltà.

Il secondo tempo si apre con i maremmani ancora in avanti, a costruire buone trame di gioco. I ragazzi di mister Silvestri producono occasioni su occasioni, che si concretizzano al 5' con Jusufi e all' 8' con Turbanti, che dribbla anche il portiere. Il Grosseto continua a realizzare al 25'e al 27'con Gargani e al 30' con Poccia. La partita è saldamente in mano ai giovani biancorossi che controllano la squadra avversaria senza difficoltà. Mister Silvestri manda in campo anche i tre “2009”, che si fanno trovare subito pronti.



Campionato Allievi interprovinciali under 16 (2007) - Orlando Calcio Livorno – U.s. Grosseto 1912: 0-9

Marcatori: 5' pt. 18' pt., 25' st., 27' st. Gargani (Gr), 27' pt., 5' st. Jusufi (Gr.), 24' pt., 8' st. Turbanti (Gr.), 30' st Poccia (Gr.)

Orlando Calcio Livorno: Scavo, Cignoni, Belleggia, Salvini, Elhabbar, Untila, Filippi, Fayepape, Mecacci, Mantovani, Marino. Adisp: Ba, Zedda, Diop, Nuora. All. Castagnoli

U.s. Grosseto 1912: Balassone, (Mellino), Arzillo, Coppola, Zauli, Amoroso, Cepollaro, Poccia, Jusufi, (Bartolini), Turbanti,(Cassani), Rosati (Magnani), Gargani (Fuschi). A disp: Mellino, Magnani, Cassani, Bartolini, Fuschi. All. Silvestro