Campionati Regionali Lui&Lei: a Scandicci vincono Boguslawa-Garbin

Grosseto: Sono Boguslawa Ksepka e Fernando Garbin i Campioni Regionali Bocce Lui&Lei 2022. La coppia del Circolo Bocciofilo Grossetano ha prevalso 12-6 sui compagni di società Barbera Valteroni e Franco Maggio in finale, dimostrando quanto l'affiatamento quotidiano si rifletta anche sul campo.





I Campionati Regionali Raffa Lui&Lei giocati alla Bocciofila Scandiccese sabato 22 ottobre hanno visto in campo 13 coppie da tutta la regione in rappresentanza delle società Scandiccese, C.B. Grossetano, Cortona Bocce, Pieve a Nievole, Sestese, Monsummanese e Affrico, sotto la direzione del sig. Simone Mocarelli e gli occhi attenti del Presidente FIB Toscana Giancarlo Gosti e del delegato FIB Firenze-Pisa-Prato Stefano Bartoloni. Per Ksepka e Garbin si tratta di una bella soddisfazione al termine di una giornata che ha riproposto una formula che valorizza la componente femminile dello sport Bocce. Da annotare il terzo posto di Sara Naldi e Massimo Gramigni (Scandiccese) e il quarto di Enza Lombardi e Raffaele Righetti (Affrico).