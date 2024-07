Campiglia Marittima: consegna straordinaria kit porta a porta e 6Card

Campiglia Marittima: Consegna straordinaria delle 6Card e dei kit per il porta a porta a Campiglia Marittima. Per chi ancora ne fosse sprovvisto, l’Amministrazione comunale e Sei Toscana attiveranno sei giornate straordinarie di consegna nei mesi di luglio e agosto.

A Campiglia, presso l’ex stamperia in piazza della Vittoria n.7, sarà possibile ritirare il materiale venerdì 19 luglio, venerdì 26 luglio e venerdì 2 agosto, dalle 8:30 alle 12:30 e dalle 17:30 alle 20:30. A Venturina, presso la palazzina SE.FI. in via della Fiera n.3, sarà possibile ritirare il materiale venerdì 9, venerdì 16 e venerdì 23 agosto, sempre dalle 8:30 alle 12:30 e dalle 17:30 alle 20:30.

Rimane inoltre sempre attivo il punto di consegna presso il centro di raccolta comunale, in via Sardegna a Venturina, tutti i giovedì dalle 17 alle 19 e tutti i sabati dalle 11 alle 13.

“Abbiano concordato di effettuare questa distribuzione straordinaria – dice l’assessore ai rifiuti Matteo Brogioni – per agevolare coloro che non hanno potuto provvedere al ritiro alcuni mesi fa in quanto non residenti in loco”.

Il materiale viene distribuito gratuitamente, per il ritiro è necessario presentarsi con un documento di identità e/o il pagamento dell’ultima bolletta Tari. Nel caso in cui l’utente non possa presentarsi personalmente potrà incaricare una persona di fiducia con una delega scritta.