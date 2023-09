“Cambia stile, vai in bici!”. In arrivo la Settimana Europea della Mobilità

In arrivo la SEM-Settimana Europea della Mobilità con FIAB



Grosseto: Per il decimo anno consecutivo, in occasione dell’European Mobility Week, torna dal 16 al 22 settembre la Settimana Europea della Mobilità in Bicicletta (SEM 2023) promossa da FIAB Federazione Italiana Ambiente e Bicicletta.

“Quest’anno la SEM assume un significato particolare poiché la mobilità attiva viene costantemente contrastata dall’attuale Governo, un fatto gravissimo e inedito - dichiara Valeria Lorenzelli Vicepresidente FIAB -. Nell'ultima legge di stabilità è stato cancellato il fondo da 90 milioni per le ciclabili urbane comunali, poi sono stati tagliati i 400 milioni del PNRR per le ciclovie turistiche e con il DDL di modifica del Codice della Strada si mira a reprimere e scoraggiare l'uso della bici, eliminare gli autovelox e rendere di fatto impossibili le ZTL in ambito urbano. Bisogna fermare questa deriva irresponsabile che rende le nostre strade meno sicure e acuisce la dipendenza degli italiani dai combustibili fossili e dal caro carburante".

La Settimana Europea della Mobilità in Bicicletta 2023 intende dunque ricordare i grandi benefici generati dall’uso della bici: persone più attive e in salute, città più vivibili e strade più sicure, meno trafficate e inquinate, dove lo spazio viene restituito alle persone e alla socialità. Tematiche al centro di ogni attività di FIAB che promuove la bicicletta come strumento strategico per guidare la transizione ecologica e come risposta alle attuali sfide energetiche. Scegliere la bicicletta come mezzo di trasporto quotidiano significa, infatti, scegliere uno stile di vita più sano e sostenibile, che fa risparmiare tempo, denaro ed emissioni di CO2.

Tante le iniziative e le proposte in programma dal 16 al 22 settembre anche in Maremma.