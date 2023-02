Calcio serie D: scialbo pareggio a reti bianche del Grosseto a Trestina

"Brutta gara, ma un punto utile che smuove la classifica". Il video con le dichiarazioni a fine gara



Grosseto: E' stata nel complesso una gara scialba quella disputata dai torelli maremmani di mister Liguori in quel di Trestina in Umbria. Il risultato finale a reti bianche ha messo in evidenza più ombre che luci sulla prestazione in generale dell'undici grossetano.

Se da una parte, guardando il gioco, il bicchiere è mezzo vuoto, dall'altra il punto guadagnato in classifica, fa invece vedere il bicchiere mezzo pieno. Un punto che in prospettiva muove di fatto la classifica e permette, anche se di poco, l'avanzata dei maremmani in graduatoria.

foto di Noemy Lettieri