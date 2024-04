Calcio serie D: Rotonda vittoria del Grosseto sul Forte Querceta

Grosseto: Bella e convincente vittoria per 3-0 dell'Us Grosseto contro il Forte Querceta al "Carlo Zecchini". Le reti dei biancorossi portano la firma di Marzierli (doppietta) e Violante.







Questa la la sintesi della cronaca della gara.

2’ Discesa di Giuliani sulla sinistra. L’esterno pennella in area. Raffaelli con perfetta scelta di tempo anticipa in uscita Flores Heatley.

6’ Marzierli si appoggia sull’accorrente Sacchini, che smista a memoria verso Aprili. Il classe 2004 calibra il traversone. Palombella insidiosa che diventa un tiro. Il portiere Gatti battezza fuori la sfera, che non scende a sufficienza.

12’ Riccobono apre il compasso sulla sinistra in zona Fregoli. Segue l’azione Bruni, che calibra l’imbucata. Marzierli è in agguato e prova a girare di testa. Il centravanti del Grifone commette però fallo in attacco.

32’ Spiovente di Giuliani dalla bandierina. Si avvita Masi. Blocca con prontezza Raffaelli.

38’ Slalom di Riccobono, che si incunea in area di rigore e propone l’assist al centro. Masi impatta solo per un attimo. Irrompe Aprili che tenta il colpo di biliardo dal limite. Stoccata larga alla sinistra del portiere Gatti.

40’ Grosseto in vantaggio. Azione di sfondamento del Grifone sulla sinistra. Serpentina di Romairone. Si alza un campanile. Chiusura pigra di Maccabruni che si fa spostare dallo stesso Romairone. Il neo entrato fa a sportellate con l’avversario e sferra la zampata. Botta murata dalla difesa ospite. Marzierli con mestiere approfitta del flipper e corregge in rete da pochi passi con il mancino. Vantaggio del Grosseto.

45’ Concessi 2 minuti di recupero.

47’ Bucchioni scava per Giuliani, che sorprende Sacchini alle spalle e disegna un fendente che scheggia la traversa. Parabola discendente che picchia sul legno superiore e si impenna fuori dal campo con Raffaelli a soffiare sul pallone.

47’ Fine primo tempo.

3’st Il Grosseto raddoppia in apertura di ripresa. Rinaldini cattura la sfera centralmente nei venti metri della metà campo offensiva e pesca Fregoli sulla destra. Il classe 2006 dà uno sguardo in mezzo e propone il suggerimento rasoterra. Marzierli si allunga in estirada anticipando il difensore Maccabruni e spedisce il pallone in buca d’angolo. Quindicesimo centro in campionato per Edoardo Marzierli.

10’st Annullata per fuorigioco una rete al Real Forte Querceta. Infilata di Podestà che trova la testa di Pegollo. Il centravanti incorna alle spalle di Raffaelli, ma era salita la bandierina del secondo assistente Carchesio di Lanciano.

22’st Aprili apparecchia per Romairone che cerca la sventola da fuori. Destro strozzato. Bracca la sfera a terra il portiere Gatti.

27’st Calcio franco di Giuliani. Vietina prova ad indirizzare verso lo specchio in mezzo al traffico. Pallone alle stelle.

34’st Riccobono si accende sulla sinistra e pesca con un lob morbido Romairone, il quale lavora la sfera, scaricandola per il rimorchio di Sacchini. Sberla di Sacchini dal limite completamente sballata.

40’st Annullata un’altra rete alla formazione ospite, la seconda di giornata. Masi sale in cielo, convertendo in fondo al sacco di testa un calcio di punizione dalla destra. L’arbitro Bortolussi di Nichelino annulla per una spinta irregolare dello stesso Masi.

45’st La punizione da posizione invitante calciata da Bensaja ha troppi giri. Il portiere Gatti controlla l’uscita del tracciante oltre la traversa.

45’st Concessi 5 minuti di recupero.

49’st Cala il tris il Grosseto. C’è gioia per il giovane classe 2006 Francesco Violante, che si infila a fari spenti in area di rigore, approfittando dell’altissimo baricentro del Real Forte Querceta.

Violante riceve il pallone, carambolato dalle sue parti a seguito della pressione di Romairone e di Sacchini ai danni Masi, si produce in un’accelerazione e piazza la stoccata alle spalle di Gatti. Prima rete tra i grandi per il calciatore della Juniores Nazionale.

50’st Fine secondo tempo.

𝐆𝐫𝐨𝐬𝐬𝐞𝐭𝐨-𝐑𝐞𝐚𝐥 𝐅𝐨𝐫𝐭𝐞 𝐐𝐮𝐞𝐫𝐜𝐞𝐭𝐚 𝟑-𝟎

Grosseto: Raffaelli, Bruni (23’ Romairone), Cretella, Sacchini, Sabelli, Marzierli, Rinaldini (14’st Davì), Riccobono (41’st Bensaja), Aprili (25’st Prati), Saio, Fregoli (14’st Violante). Allenatore: Malotti. A disposizione: Cerone, Russo, Porcu, Nocciolini.

Real Forte Querceta: Gatti, Meucci (15’st Vietina), Giuliani (38’st Apolloni), Bucchioni (38’st Avdillari), Maccabruni, Masi, Pecchia, Michelucci (15’st Dal Pino), Pegollo, Podestà, Flores Heatley (30’st Gabrielli). Allenatore: Buglio. A disposizione: Luci, Betti, Ndiaye, Tognarelli.

Reti: 40’ e 3’st Marzierli, 49’st Violante

Arbitro: Andrea Bortolussi (Nichelino) - Assistenti: Stefano Carchesio (Lanciano), Cosimo De Tommaso (Voghera)

Ammoniti: Fregoli, Sacchini, Davì, Bucchioni, Masi

Note: Angoli: 2-4 - Recupero: 2’pt; 5’st - Spettatori circa 1.100

Foto US Grosseto 1912 Noemy Lettieri