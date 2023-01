Calcio serie D: Partita a porte aperte domenica per l'Us Grosseto

Grosseto: Al contrario di quanto erroneamente comunicato da alcuni organi di stampa, come Televideo, la partita di domenica 29 gennaio dell'Us Grosseto 1912 contro i Mobilieri Ponsacco si terrà a porte aperte dalle 14.30 presso lo Stadio Carlo Zecchini di Grosseto in via Veterani dello Sport 6.

📍 Punti vendita Ciaotickets Grosseto

Bar Sport in via Felsinea 2 (tranne la domenica)

Edicola La Vasca in piazza Fratelli Rosselli snc

Il semaforo in via Giuseppe Parini 1

Tabaccheria Stolzi in via Roma 58

Centro Sportivo US Grosseto 1912 in via dei Laghi Roselle snc

Per acquistare i biglietti online: www.ciaotickets.com/organizzatore/us-grosseto-1912-ssd-arl.