Calcio Serie D, il Grosseto presenta il nuovo allenatore

Grosseto: L'US Grosseto 1912 ha il nuovo allenatore, è Vitaliano Bonuccelli. L'annuncio e la presentazione nel corso di una conferenza stampa, coordinata dal direttore generale Filippo Vetrini il quale dopo i saluti di rito, gli ha concesso la parola, prima che questi potesse rispondere al fuoco di fila delle domande dei giornalisti presenti.



Il direttore generale, dopo i saluti si è voluto soffermare sul fatto che la società biancorossa ha voluto fortemente il tecnico, anche nel caso che il Grosseto poteva precipitare nella categoria inferiore.

Bonuccelli dopo aver salutato i giornalisti presenti si è dichiarato soddisfatto della scelta fatta e di aver sposato il progetto importante come quello di allenare il Grosseto anche se «il campionato che ci aspetta – ha detto- non è dei più facili dove dobbiamo lottare tutti quanti e dobbiamo coinvolgere anche gli sportivi ad esserci vicini anche e soprattutto nei momenti più difficili».

Bonuccelli è rimasto soddisfatto della campagna acquisti portata avanti fino ad oggi dalla società biancorossa anche se ci sono ancora tasselli da sistemare.

«Dovremmo superare le difficoltà iniziali - dice - e trovare a breve la giusta amalgama. Domani inizieremo la preparazione che dovrebbe essere standard per essere pronti quanto prima, in modo che possa fare le giuste scelte per avere un collettivo valido, abbiamo una rosa con molti giovani, dobbiamo lavorare sodo per accontentare nelle scelte la rosa che abbiamo a disposizione».

Il direttore generale Vetrini un po' nell'occhio del ciclone, è deluso per la campagna abbonamenti, 100 in meno fino ad oggi rispetto lo scorso anno.

E' intervenuto poi su una notizia circolata in questi giorni secondo la quale una società di serie B aveva proposto al patron Giovanni Lamioni di cederla ma la risposta è stata no secco. Lamioni ha sostenuto l'amore per il grifone e sarà sempre cosi. E tornato sul caso del post partita con il Livorno le cui conseguenze sono costate care al Grosseto che ha finito per giocare in trasferta la fine del campionato rischiando di precipitare in altra categoria.

Alla fine Vetrini ha chiesto di lasciare sereno il nuovo tecnico perché arrivato a Grosseto con molto entusiasmo. Sulla campagna acquisti ancora aperta ha detto di non essere interessato a giocatori svincolati. «E' vero - ha affermato - abbiamo tre tasselli da eliminare ed è per questo che stiamo ancora lavorando: il problema riguarda il portiere, un tre quartista ed un esterno sinistro. Da domani pensiamo alla preparazione e poi alla Fiorentina il 1° agosto».

La preparazione inizia oggi.