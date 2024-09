Sport Calcio serie D: domenica c'è Grosseto vs Poggibonsi, le info biglietti 19 settembre 2024

19 settembre 2024 187

187

Redazione

Grosseto: Da questo pomeriggio aperta la prevendita per i biglietti relativi alla partita di campionato che si terrà domenica 22 settembre, alle ore 16.00, al Carlo Zecchini, tra il Grosseto ed il Poggibonsi.

"I tagliandi - fanno sapere dalla società - potranno essere acquistati in prevendita presso i punti vendita ufficiali, il centro sportivo di Roselle e online attraverso la piattaforma Ciaotickets. Inoltre, potranno essere acquistati il giorno della partita a partire dalle ore 13.00, presso il botteghino presente in viale Michelangelo. I biglietti riservati ai tifosi ospiti potranno essere acquistati anche il giorno della partita, sempre a partire dalla ore 13.00, presso il botteghino di via Fattori. Si ricorda infine che gli sponsor aventi titolo, non ancora in possesso del proprio abbonamento, potranno ritrarlo il girono della partita, presso il botteghino, sempre a partire dalle ore 13.00". PREZZI BIGLIETTI: https://usgrosseto.it/biglietti-partita/

