Calcio: Pasqua triste e mesta per il calcio aquesiano

Acquapendente: Pasqua triste e mesta per un calcio aquesiano che realizza un globale peggioramento classifiche. In Seconda Categoria in virtù della sconfitta per 2-0 sul terreno di gioco dell’ASD Atletico Monte Romano la ASD Polisportiva Vigor Acquapendente di coach Vittorio Gaggi vede messa a rischio la propria permanenza in area play-off (i punti di vantaggio sulla sesta non sono più 5 ma 3).

Stà sicuramente peggio nello stesso Girone la ASD Virtus Acquapendente di coach Massimo Robustelli a cui una rete del giovane non evita la sconfitta casalinga per 2-1 contro l’ASD Pro Alba Canino (pienamente nei play out e con aggravante che i punti da recuperare sulla zona salvezza diretta non sono più 4 ma 5). In Terza Categoria sconfitta per 5-0 sul terreno di gioco dell’USD Corchiano la ASSD Torrese di Mister Franco Bacchi vede sempre più avvicinarsi il baratro ultimo posto.