Calcio Lazio: La Vigor Acquapendente espugna Bagnaia

Acquapendente: Con la Torrese di Mister Franco Bacchi ad osservare un turno di riposo nel Campionato di Terza Categoria (Sabato 28 Gennaio alle ore 15.00 scontro casalingo tra cenerentole con l’ASD Viterbo Football Fc superato per 1-0 sul terreno di gioco dell’ASD United Alta Tuscia) strameritatissimo 8 in pagella per il comparto Seconda Categoria.

Sugli scudi la ASD Polisportiva Vigor Acquapendente di Mister Marco De Luca che espugnando grazie ad una rete di Christian Pecci il terreno del G.S. Bagnaia mantiene tanto la testa della classifica quanto tre punti di vantaggio sull’ ASD Grotte Santo Stefano calcio 2012.

Sabato 28 Gennaio alle ore 15.00 gara casalinga al Vitali contro una ASD Virtus Marta che dopo la sconfitta casalinga per 5-2 scivola nell’affollatissima zona play-out. Da questa cosiddetta “no comfort zone” non esce fuori neanche la ASD Virtus Acquapendente di coach Massimo Robustelli che non và oltre il pareggio casalingo (1-1 con rete di Andrea Pieri) contro l’alta pericolante SSD Aurora Querciaiola srl. E Domenica 29 Gennaio