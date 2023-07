Calcio: grande attesa per l’arrivo della Fiorentina

Fabio Pallari, presidente del Viola Club Grosseto sottolinea l’importanza dell’evento per Grosseto



Grosseto: C'è grande eccitazione in città, soprattutto in seno al Viola Club Grosseto. Estremamente felice il presidente del Viola Club Grosseto, Fabio Pallari, al vertice del gruppo viola, dal dicembre del 2021 che parla a ruota libera. Sono passati 21 anni, da quando Grosseto e Fiorentina si sono incontrati nell'allora campionato di serie C, sottolinea, per l'arrivo di un evento così prestigioso per noi e soprattutto per il popolo grossetano (e viola in particolare).

Si tratta di una amichevole di prestigio visto che fino ad oggi, per problemi di sicurezza per il pubblico, non ha potuto giocare al Viola Park. Grazie al patron, Giovanni Lamioni, siano coinvolti e saremo presenti in tribuna laterale sud dopo aver acquistato 160 tagliandi. Pallari tiene a precisare la forza del Viola Club Grosseto che conta 326 iscritti, il 30% dei quali è sotto l'età di 18 anni. Ben 25 ragazzi scenderanno in campo accompagnando la terza arbitrale e le due squadre all'ingresso in campo.

La tifoseria è in ansia per la campagna acquisti. Ci sono trattative in corso e martedì, Rocco Commisso parlerà con Joe Barone per chiarire certe situazioni.

D - Pallari quanto la tua felicità?

R- E' altissima in tutti i sensi. Dopo Mediacom, come sponsor c'è La Holding di Giovanni Lamioni. Spero di assistere ad un grande evento per la maremma tutta e non, un annuncio per tutti gli sportivi, c'è posto per tutti al Viola Club di Grosseto.

D - Che dire presidente?

R - Un grande grande in bocca al lupo per tutti i protagonisti di Grosseto-Fiorentina e che possiamo assistere ad un grande spettacolo calcistico.