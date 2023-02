Calcio: “Giornata Biancorossa”, le indicazioni su vendita biglietti Grosseto-Livorno

Grosseto: U.s. Grosseto 1912 comunica che in occasione della gara casalinga U.s. Grosseto 1912 – Livorno di domenica 26 febbraio presso lo stadio comunale “Carlo Zecchini” è stata indetta la “Giornata Biancorossa”.

In tale occasione non saranno validi gli abbonamenti in qualsiasi settore dello stadio, salvo le tessere sponsor. Si raccomanda ai tifosi, per evitare spiacevoli code alle biglietterie di acquistare i tagliandi d'ingresso presso le seguenti ricevitorie:

Edicola La Vasca, Tabaccheria Stolzi, Bar Sport, Edicola Il Semaforo

Si possono acquistare i biglietti anche attraverso il circuito online “Ciaotickets”