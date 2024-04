Calcio a 5, l'Atlante Grosseto in trasferta contro l'Olimpia Regium

Grosseto: Sabato, dopo due giornate di stop, riprende il Campionato Nazionale di Calcio a 5 di Serie A2 e l’Atlante negli ultimi 80 minuti del torneo si gioca le residue speranze di salvezza, o quantomeno la possibilità di effettuare il play-out.



Ricordiamo che nell’ultima partita disputata al Palabombonera, la formazione del presidente Iacopo Tonelli, disputò una grande prestazione contro il Kappabi Potenza Picena ma non fu sufficiente per conquistare i tre punti che sarebbero stati meritati, con la partita che terminò per 4-4, dopo molte contestazioni, che ha messo i grossetani in una posizione di classifica precaria dato che all’orizzonte sabato prossimo c’è la trasferta non agevole contro l’Olimpia Regium.

A proposito degli emiliani ho letto sul sito della società che mister Cristian Margini si è lamentato che nelle ultime due partite la sua squadra ha avuto un calo dal punto di vista fisico e mentale conquistato un solo punto e ricordiamo quale sono state le due ultime gare contro squadre in lotta per la salvezza pareggiando3-3 tra le mura amiche contro l’History Roma e perdendo a Prato per 1-0 prima della sosta. Ma adesso in vista dei play-off, insieme a tutto lo staff, afferma il tecnico emiliano, cercheremo di stimolare la squadra e ritrovare le energie perse e, per concludere, Margini ha dichiarato di avere tanta “fame” e la deve trasmettere ai suoi ragazzi, perché lui, ne ha davvero tanta di “fame”.

Ricordiamo che l’Atlante dovrà cercare di fare punti contro l’Olimpia Regium e battere poi l’ultima partita al Palabombonera il Real Fabrica di Roma per cercare in extremis l’eventuale salvezza oppure conquistare quanto meno il play-out. La partita di sabato prossimo avrà inizio alle 16.

Ma per parlare della prossima partita siamo andati giovedì sera al Palabombonera per scambiare due parole con mister Ivo Jukic. «Dopo una lunga sosta mi sono sentito in dovere di trascorrere la Pasqua qui a Grosseto per stare con i miei ragazzi per allenarsi e cercare di tenere lo stesso ritmo che avevamo prima della sosta – risponde l’allenatore croato - perché sabato ci attende una partita con grande intensità contro un avversario con molta qualità. Sono rimaste due gare e noi dobbiamo cercare di chiudere la stagione senza sconfitte per creare una serie di risultati positivi che forse, ci permetterebbero di raggiungere la salvezza. Andiamo a giocare questa partita importante senza il pivot Liburdi squalificato, ma rientra il nostro capitano Gianneschi».

Il tecnico Jukic ha convocato i seguenti giocatori che si dovranno trovare alle 9 al Palabombonera: Brunelli, Tamberi, Chisci, Baluardi, Gianneschi, Mateo, Zanella, Falaschi, El Johari, Imperato, Bellucci, Tammaro.

Queste le designazioni per la suddetta gara: 1’ arbitro Raffaele Buonocore sezione Aia di Castellammare di Stabia, 2’ arbitro Rosario Angelo Faiella sezione Aia di Castellammare di Stabia, cronometrista Massimiliano Rasia sezione Aia di Bassano del Grappa.