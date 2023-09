Cronaca Cade sugli scogli ad Isola del Giglio, ragazzo in ospedale 14 settembre 2023

Isola del Giglio: Alle 22.18 della notte scorsa il 118 è intervento al porto di Isola del Giglio per la caduta sugli scogli di un ragazzo minorenne, che è stato portato all'Ospedale Misericordia di Grosseto con l'elisoccorso Pegaso 2. Sul posto ambulanza medicalizzata della Misericordia del Giglio. E' stata allertata anche la Capitaneria di porto.

