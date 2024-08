Cronaca Cade lungo il sentiero per Cala Violina, ferito un uomo di 72 anni 11 agosto 2024

Scarlino: Attivato intervento del 118 della Asl Tse alle ore 14:49 per caduta accidentale lungo il sentiero che va dal parcheggio alla spiaggia di cala Violina, nel comune di Scarlino. Sul posto Automedica di Follonica, Ambulanza Pubblica assistenza di Sassofortino, squadra a piedi di Cala Violina della Croce Rossa di Scarlino e Pegaso 2. Allertati anche i vigili del fuoco. La persona ferita è un uomo di 72 anni, trasportato al pronto soccorso di Grosseto in codice 2 Seguici



