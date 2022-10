C5: Netta e convincente vittoria dell’Atlante Grosseto “Under 19”

Il forte Pontedera battuto per 5-0



Grosseto: Dopo il pareggio per 2-2 a Prato, dove l’Atlante Grosseto avrebbe meritato molto di più, nella prima partita del campionato del campionato “Under 19”, questa mattina, i grossetani guidati da Alessandro Izzo, hanno strapazzato per 5-0 al Palabombonera il temibile Pontedera, vincitore del campionato dello scorso anno, al termine di una gara controllata e dominata dall’inizio alla fine.

Già il primo tempo era terminato 3-0 con i gol Didac, Agnelli e del neo arrivato Galeota, nella ripresa i ragazzi del presidente Iacopo Tonelli hanno continuato a macinare gioco e realizzare altri due con capitan Cipollini e con lo spagnolo Didac, che aveva anche aperto le marcature. Da rilevare che nelle file dei grossetani mancava Tommaso Lessi, uno dei giocatori migliori del campionato, classe 2004, che per un infortunio patito a Prato domenica scorsa ne avrà per circa un mese. Prossimo impegno per il team di Alessandro Izzo sarà domenica prossima in trasferta contro la Sangiovannese.

Questo il tabellino della partita: Atlante Grosseto-Futsal Pontedera 5-0. Atlante Grosseto: Guarducci, Bindi, Morante, Agnelli, Cipollini, Poggiaroni, Pittaro, Cardone, Galeota, Ghelardini, Didac. Allenatore, Alessandro Izzo. Futsal Pontedera: Perretti, Dragaj, Galli, Rovini, Marinai, Soma, Davini, Spalti, Zanoboni, Allenatore, Mario Piludu. Arbitro, Marco Paolino di Siena, cronometrista, Lorenzo Reali di Piombino. Marcatori: Didac, Agnelli, Galeota, Cipollini, Didac.