Brillante affermazione a Firenze di Mohamed Chitoui pugile della Fight gym

Sul ring dell’Accademia Pugilistica Fiorentina vince e convince



Grosseto: Sabato 19 novembre il diciottenne pugile mancino Mohamed Chitoui allenato dal maestro Raffaele D’Amico si impone ai punti sull’imbattuto beniamino locale Raffaele Lopez. Il giovane pugile di origine tunisina naturalizzato italiano dopo l’esordio vincente del maggio scorso sul ring montato sulle Mura Medicee conferma le proprie qualità sul ring fiorentino facendo buon uso delle gambe e anticipando con le sue lunghe leve l’avversario.

Anche se la supremazia del grossetano è stata ben visibile fin dall’inizio è stato il crescendo che ha fatto la differenza con il dominio assoluto dell’ultima ripresa. Il Presidente Amedeo Raffi, che anche questa volta era vicino al suo giovane pugile, non nasconde la propria soddisfazione per il risultato, nutrendo in lui grandi speranze nel prossimo futuro.