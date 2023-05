Breda (Camera Commercio) incontra Biondi ( Confesercenti Grosseto)

Grosseto: Questa mattina, nella sede di Grosseto della Camera di commercio Maremma e Tirreno, il presidente Riccardo Breda ha dato il benvenuto al nuovo direttore provinciale di Confesercenti Andrea Biondi «Sono sicuro che sotto la sua direzione – ha detto Breda – continuerà l’efficace collaborazione tra l’ente camerale e l’associazione di categoria per portare avanti gli obiettivi comuni, tra i quali dare nuova vita al centro storico, e aiutare le imprese del territorio ad affrontare e superare le sfide sempre più impegnative, come ad esempio il caro bollette».



«Ho voluto incontrare per primo il presidente della Camera di commercio Riccardo Breda, visto che rappresenta il tessuto produttivo locale – ha dichiarato Andrea Biondi – Considero le sinergie tra associazioni di categoria e Camera di commercio una leva fondamentale viste le situazioni critiche che devono affrontare ogni giorno le imprese che rappresentiamo». Il presidente Breda ha inoltre rivolto un sentito ringraziamento al direttore uscente Gloria Faragli, per l'impegno e il lavoro svolto in questi anni.