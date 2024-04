Boxe, mese di fuoco per la promoter Rosanna Conti Cavini

In Puglia, il primo appuntamento con il derby tricolore dei pesi leggeri

Grosseto: Mese di fuoco per la promoter Rosanna Conti Cavini. Un mese con grandi aspettative per tutto il mondo pugilistico, vista l’importanza dei titoli in palio sia a livello nazionale che internazionale.

La prima tappa il 12 aprile, avrà luogo ad Ugento (Lecce) per il titolo italiano pesi leggeri fra due pugili della scuderia grossetana, Giuseppe Carafa campione in carica, titolo conquistato lo scorso novembre a Lecce contro Pasquale Di Silvio affronterà Francesco Acatullo. Quindici giorni dopo il 26 aprile la Rosanna Conti Cavini in collaborazione con la GBC, metterà in scena a Marsala in Sicilia, il titolo italiano femminile pesi mosca tra Giacoma Cordio vs Aurora De Persio. Dalla Sicilia in viaggio verso Collegno (Torino) per l’evento clou del mese del 10 maggio, con ben tre titoli internazionali. Rosanna Conti Cavini in partnership con la Boxe Grugliasco e la Viking Events presenta: il titolo EUROPEAN IBF pesi massimileggeri tra Stefano Abatangelo vs Aleksander Ramo, il titolo MEDITERRANEO IBF pesi welter tra Andrea Fontana vs Joshua Riccardo ed infine il titolo MEDITERRANEO IBO pesi welter tra Andrea Scarpa vs Olmo De Paz. Due saranno poi gli appuntamenti della boxe nella città di Grosseto, il 6 e il 12 luglio. Si concluderanno gli impegni estivi della Rosanna Conti Cavini e della Pugilistica Grossetana “Umberto Cavini” con l’evento del 27 luglio a Donoratico. Ma andiamo per gradi. Partenza per Ugento l’11 aprile con il Presidente della Pugilistica grossetana “Umberto Cavini” Fabrizio Corsini, la promoter internazionale Rosanna Conti Cavini, la manager Monia Cavini insieme alla preziosa figlia Desiree’ Corsini, pronti a presentare l’evento e ad effettuare le operazioni di peso dei due contendenti, poi il giorno 12 tanta tanta attesa per il suono del gong che dara’ il via al match tra il beniamino di casa Giuseppe Carafa (Monia Cavini) ed il suo paripeso Francesco Acatullo (Monia Cavini) per conquistarsi la tanto agognata cintura di Campione Italiano dei pesi leggeri. Occasione da non perdere sia per Francesco Acatullo, che conquisterebbe per la prima volta la cintura tanto sognata, che per Giuseppe Carafa che addirittura diventerebbe Campione Italiano per ben due categorie di peso diverse, visto il successo ottenuto nel 2019 a Follonica nei superpiuma. La serata sarà presentata in collaborazione con la Boxe terra D’Otranto e la Beboxe.