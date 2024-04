Boxe. Francesco Liberti della Fight Gym Grosseto oro al torneo Nepi in Firenze

Firenze: Si è concluso a Firenze il torneo Nepi di pugilato dove con grande soddisfazione è arrivato il secondo oro per la Fight Gym di Grosseto con il kg. Kg. 54 youth Francesco Liberti artefice di una superba finale con il Fiorentino Renis Bado.

Incontro intenso con Francesco Liberti che ha braccato costantemente l’avversario alla ricerca di scorciare la distanza ed entrare nella guardia dell’avversario favorito dalla altezza e dal superiore allungo. Ancora una volta la generosità di Francesco, guidato all’angolo dal maestro Raffaele D’Amico e dal tecnico cubano Epifanio Valdivieso, in forza alla palestra grossetana, è stata determinante sull’esito dell’incontro che ha portato in casa Fight Gym il secondo oro dopo quello di Leonardo Paladini.

In finale era impegnato anche l’elite kg 86 Jonathan Pisano che si aggiudicava la finale senza colpo ferire per forfait dell’avversario. Il presidente Amedeo Raffi gioisce per questo ulteriore risultato e ringrazia i suoi ragazzi per la generosità che esprimono sul quadrato e le qualità tecniche e atletiche ben curate da tutto lo staff tecnico della palestra.