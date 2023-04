Bonus sociale idrico integrato, pubblicato il bando

Orbetello: L'amministrazione comunale dà notizia dell'uscita del bando per il bonus idrico integrato del Comune di Orbetello.



A partire dalla data di pubblicazione del bando ed ENTRO IL 5 GIUGNO 2023, i soggetti in possesso dei requisiti elencati nel bando possono presentare domanda per chiedere l'assegnazione di agevolazioni tariffarie del servizio idrico integrato per l'anno 2023.

Ulteriori informazioni, il bando e i moduli necessari per la domanda sono reperibili sul sito internet del Comune di Orbetello.