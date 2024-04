Bonus idrico integrativo, pubblicato il bando: c'è tempo fino al 27 maggio per presentare la domanda

Orbetello: Il Comune di Orbetello ha pubblicato il bando per l'assegnazione di agevolazioni tariffarie del servizio idrico integrato per l'anno 2024, c'è tempo fino al 27 maggio per presentare la domanda.



Il bonus idrico integrativo è un rimborso tariffario in favore delle cosiddette utenze deboli che versano in condizioni socioeconomiche disagiate, aggiuntivo al Bonus Idrico Nazionale.

Di norma ogni anno, intorno al mese di aprile, i Comuni pubblicano un bando predisposto secondo le indicazioni del Regolamento regionale AIT per l'attuazione del Bonus Sociale Idrico Integrativo.

Agli aventi diritto viene riconosciuto un bonus sotto forma di rimborso tariffario.

La richiesta di agevolazione può essere presentata sia per utenze singole (utenti diretti) che per utenze condominiali (utenti indiretti) da uno qualsiasi dei componenti il nucleo familiare purché presente nell’Attestazione Isee e residente presso l’indirizzo di fornitura del contratto.



Il nucleo Isee ha diritto al Bonus Integrativo con riferimento ad un solo contratto di fornitura.

Il Bonus Integrativo è cumulabile con quello nazionale.

Per fare domanda è necessario avere un Isee (Situazione Economica Equivalente) in corso di validità non superiore ad € 9.530,00, elevato a € 20.000,00 in caso di:

- nuclei familiari con più di 3 figli a carico

- presenza di un soggetto con handicap e/o invalidità accertata ex L.104/1992 e L. 102/2009

- presenza di un componente con patologie gravi certificate che necessitino un significativo maggior utilizzo di acqua.

I requisiti per ottenere le agevolazioni:

- Residenza anagrafica nel Comune di Orbetello;

- Residenza anagrafica dell’intestatario del contratto di fornitura idrica presso l’indirizzo di fornitura del medesimo contratto;

- in caso di utente diretto, coincidenza del nominativo e del codice fiscale dell’intestatario del contratto di fornitura idrica con il nominativo di un componente il nucleo Isee;

- in caso di utente indiretto, coincidenza tra la residenza anagrafica e codice fiscale di un componente il nucleo Isee e indirizzo della fornitura condominiale o aggregata di cui il medesimo nucleo usufruisce. Non saranno ammesse domande presentate da inquilini con contratto di fornitura intestato al proprietario dell'abitazione o con contratto utenza non residente.

- cittadinanza italiana o di uno Stato appartenente all’Unione Europea;

- cittadinanza di paese extra Unione Europea, purché titolare di permesso di lungo soggiorno CE o titolare di permesso di soggiorno biennale;

- situazione economica del nucleo familiare certificata da attestazione Isee (Indicatore della Situazione Economica Equivalente) in corso di validità non superiore ad € 9.530,00, elevato a € 20.000,00 in caso di: 1) nuclei familiari con più di 3 figli a carico 2) presenza di un soggetto con handicap e/o invalidità accertata ex L.104/1992 e L. 102/2009 3) presenza di un componente con patologie gravi certificate che necessitino un significativo maggior utilizzo di acqua.

Nel caso di Isee pari a zero la domanda non sarà ammessa ad alcun contributo eccetto i casi per i quali la situazione di indigenza sia corredata da: 1) espressa dichiarazione che il proprio nucleo familiare è in carico ai Servizi Sociali del Comune; 2) dichiarazione relativa alle fonti di sostentamento. Le domande potranno essere presentate anche da utenti morosi. L’agevolazione non copre la morosità pregressa. La morosità non costituisce motivo di esclusione dal beneficio.

Il contributo erogabile sarà ricompreso tra l'importo minimo di 1/3 della spesa sostenuta per il consumo idrico nell'anno 2023, al lordo degli eventuali contributi assegnati in tale anno, e l'importo massimo della spesa idrica sostenuta nell'anno 2023, e sarà decurtato dell’importo massimo del Bonus Sociale Idrico Nazionale calcolato, così come previsto dal Regolamento regionale AIT art. 7, comma 3. L'importo erogato a ciascun utente non potrà essere comunque superiore alla spesa per la tariffa idrica sostenuta nell'anno 2023. Qualora l'utenza sia di nuova costituzione, ovvero attivata nell'anno di competenza la spesa lorda sarà stimata pari alla media annua di consumi dell'anno solare precedente per tale tipologia di utenza. I rimborsi saranno erogati in ordine di graduatoria fino ad esaurimento del budget assegnato pari ad € 21.948,61.

La domanda di partecipazione al presente Bando, unitamente ai moduli allegati, deve essere compilata unicamente sul modello appositamente predisposto dal Comune. Il modello domanda è disponibile presso il servizio URP situato nella sede comunale di Piazza del Plebiscito, 1 o potrà essere scaricato dal sito internet del Comune di Orbetello all’indirizzo web www.comune.orbetello.gr.it - sezione bandi e gare;

La domanda debitamente compilata in ogni sua parte, corredata da copia del documento e della firma del richiedente, potrà essere presentata:

• consegna all’Ufficio Protocollo del Comune, sito in Piazza Plebiscito, 1, esclusivamente negli orari di apertura al pubblico;

• a mezzo posta elettronica certificata (PEC) al seguente indirizzo:protocollo@pec.comuneorbetello.it. purché l’invio sia effettuato da una casella di posta elettronica certificata le cui credenziali siano corrispondenti all’intestatario della domanda; In caso di presentazione della domanda a mezzo posta elettronica certificata la domanda e/o gli allegati dovranno essere inviati esclusivamente in formato pdf.

Per ulteriori approfondimenti su tutti gli aspetti del bando visitare il sito www.comune.orbetello.gr.it