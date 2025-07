Bonus bebè, Rossi (FDI): "Aiuto concreto a famiglie da parte Governo"

Grosseto: "Gli aiuti economici stanziati dal Governo per i nuovi nati, a partire dal bonus bebè da 1000 euro per le famiglie con Isee fino a 40.000 euro, sono un segnale concreto e tangibile a favore della genitorialità. Si tratta di un sostegno reale, che va incontro alle esigenze di tante famiglie del nostro territorio e rappresenta una risposta chiara al calo delle nascite e alla crisi demografica che colpisce anche la provincia di Grosseto". Così Fabrizio Rossi, deputato grossetano di Fratelli d'Italia e capogruppo in Commissione Infanzia e Adolescenza.

“Nel 2023 – prosegue Rossi – secondo i dati Istat, in Toscana si contano oltre 1,66 milioni di famiglie, con un incremento del 5,9% rispetto al 2011. Tuttavia, il numero medio di componenti per famiglia è in costante calo. Infatti, nella provincia di Grosseto, si registra la media familiare più bassa dell'intera regione con 2,07 componenti, e la percentuale più alta di famiglie unipersonali, ben il 41% del totale. Dato, quest’ultimo, che riflette un forte processo di frammentazione sociale e una natalità sempre più in sofferenza”.

"Inoltre - aggiunge Rossi - Grosseto è tra le province con la più alta incidenza di coppie senza figli (36,4%), a fronte di una riduzione costante delle coppie con prole. È evidente che siamo di fronte a un cambiamento strutturale nei modelli familiari, che richiede politiche pubbliche coraggiose e continuative. Il bonus bebè, si applica in questo quadro, come uno strumento concreto e immediato per sostenere chi sceglie di diventare genitore, insieme ad altre misure approvate dal Governo, come l'aumento dell'assegno unico nel primo anno di vita, il rafforzamento del bonus nido e i congedi parentali potenziati”.

"Il nostro compito è quello di lavorare affinché lo Stato torni ad essere un punto di riferimento per le famiglie, soprattutto nei territori come il nostro, che subiscono da anni fenomeni di spopolamento, invecchiamento e calo demografico. Come parlamentare del territorio continuerò a difendere e promuovere la famiglia e la genitorialità, quale cuore pulsante della nostra società", conclude Fabrizio Rossi, deputato grossetano di Fratelli d'Italia e capogruppo in Commissione Infanzia e Adolescenza.